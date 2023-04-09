https://ria.ru/20230409/khranilische-1864068729.html

ВС России уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

ВС России уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива - РИА Новости, 09.04.2023

ВС России уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

Российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:55

2023-04-09T13:55

2023-04-09T15:16

специальная военная операция на украине

запорожье

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе, сообщило Минобороны.Помимо этого, удалось ликвидировать склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ возле Орехова в Запорожской области и Угледара в ДНР. В районе Великого Бурлука российские подразделения поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков". Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Ольшана, Иванковка, Тимковка и Крахмальное в Харьковской области, а также Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Кроме того, в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР удалось пресечь деятельность двух групп украинских диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила подразделения ВСУ возле Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также населенных пунктов Торское, Терны и Серебрянка в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Павловки и Водяного в ДНР. Также удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах.

https://ria.ru/20230409/poteri-1864025627.html

https://ria.ru/20230409/spetsoperatsiya-1864034972.html

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, вооруженные силы украины, в мире