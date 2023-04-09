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ВС России уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива - РИА Новости, 09.04.2023
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13:55 09.04.2023 (обновлено: 15:16 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/khranilische-1864068729.html
ВС России уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива
ВС России уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива - РИА Новости, 09.04.2023
ВС России уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива
Российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:55
2023-04-09T15:16
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе, сообщило Минобороны.Помимо этого, удалось ликвидировать склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ возле Орехова в Запорожской области и Угледара в ДНР. В районе Великого Бурлука российские подразделения поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков". Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Ольшана, Иванковка, Тимковка и Крахмальное в Харьковской области, а также Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Кроме того, в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР удалось пресечь деятельность двух групп украинских диверсантов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила подразделения ВСУ возле Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также населенных пунктов Торское, Терны и Серебрянка в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Павловки и Водяного в ДНР. Также удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах.
https://ria.ru/20230409/poteri-1864025627.html
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запорожье, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России уничтожили хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

Минобороны: ВС России уничтожили украинское хранилище с 70 тысячами тонн топлива

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС России на позиции в Южном секторе СВО
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 ВС России на позиции в Южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" ВС России на позиции в Южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе, сообщило Минобороны.
«
"В районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе", — говорится в сводке.
Помимо этого, удалось ликвидировать склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ возле Орехова в Запорожской области и Угледара в ДНР. В районе Великого Бурлука российские подразделения поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков".

Купянское направление

Группировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Ольшана, Иванковка, Тимковка и Крахмальное в Харьковской области, а также Стельмаховка в Луганской Народной Республике. Кроме того, в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР удалось пресечь деятельность двух групп украинских диверсантов.
Потери противника составили:
  • более 35 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • два автомобиля.
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Вчера, 03:27

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" усилиями артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразила подразделения ВСУ возле Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, а также населенных пунктов Торское, Терны и Серебрянка в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 55 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • один автомобиль;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица Д-20.
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Донецкое направление

Группировка войск "Юг" продолжила активные наступательные действия на Донецком направлении.
Потери противника составили:
  • более 250 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица "Мста-Б";
  • гаубица Д-20.
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Вчера, 08:00

Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение подразделениям ВСУ возле Павловки и Водяного в ДНР. Также удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица Д-20;
  • гаубица Д-30.

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика";
  • пушка "Гиацинт-Б".
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 127 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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