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Падение Кенигсберга: штурм неприступной крепости - РИА Новости, 09.04.2023
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20:55 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/kenigsberg-1864107201.html
Падение Кенигсберга: штурм неприступной крепости
Падение Кенигсберга: штурм неприступной крепости - РИА Новости, 09.04.2023
Падение Кенигсберга: штурм неприступной крепости
Кенигсберг обороняли 130 тысяч немецких солдат. Гитлер считал крепость неприступной. Однако Красной армии удалось взять цитадель за четыре дня.
2023-04-09T20:55
2023-04-09T20:55
видео
кенигсберг
германия
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
калининград
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Подготовка к штурму длилась четыре месяца. 6 апреля советские войска начали наступление. В операции приняли участие три армии численностью около 106 тысяч человек. 9 апреля сопротивление окончательно пало. Взятие Кенигсберга имело решающее значение в войне с нацистской Германией и стало одним из символов победы Красной армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль "За взятие Кенигсберга". Это единственная медаль, учрежденная не в связи со взятием столицы, а в награду за взятие города-крепости. Этой почетной медалью было награждено 760 тысяч человек. После окончания войны город стал советским. В 1946 году Кенигсберг был переименован в Калининград.
кенигсберг
германия
ссср
калининград
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Падение Кенигсберга: штурм неприступной крепости
Кенигсберг обороняли 130 тысяч немецких солдат. Гитлер считал крепость неприступной. Однако Красной армии удалось взять цитадель за четыре дня. Подготовка к штурму длилась четыре месяца. 6 апреля советские войска начали наступление. В операции приняли участие три армии численностью около 106 тысяч человек. 9 апреля сопротивление окончательно пало. Взятие Кенигсберга имело решающее значение в войне с нацистской Германией и стало одним из символов победы Красной армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга». Это единственная медаль, учрежденная не в связи со взятием столицы, а в награду за взятие города-крепости. Этой почетной медалью было награждено 760 тысяч человек. После окончания войны город стал советским. В 1946 году Кенигсберг был переименован в Калининград.
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видео, кенигсберг, германия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), калининград, видео
Видео, Кенигсберг, Германия, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Калининград
Падение Кенигсберга: штурм неприступной крепости
Кенигсберг обороняли 130 тысяч немецких солдат. Гитлер считал крепость неприступной. Однако Красной армии удалось взять цитадель за четыре дня.
2023-04-09T20:55
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Падение Кенигсберга: штурм неприступной крепости

Читать ria.ru в
Кенигсберг обороняли 130 тысяч немецких солдат. Гитлер считал крепость неприступной. Однако Красной армии удалось взять цитадель за четыре дня.
Подготовка к штурму длилась четыре месяца. 6 апреля советские войска начали наступление. В операции приняли участие три армии численностью около 106 тысяч человек. 9 апреля сопротивление окончательно пало. Взятие Кенигсберга имело решающее значение в войне с нацистской Германией и стало одним из символов победы Красной армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль "За взятие Кенигсберга". Это единственная медаль, учрежденная не в связи со взятием столицы, а в награду за взятие города-крепости. Этой почетной медалью было награждено 760 тысяч человек. После окончания войны город стал советским. В 1946 году Кенигсберг был переименован в Калининград.
 
ВидеоКенигсбергГерманияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Калининград
 
 
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