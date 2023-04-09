Рейтинг@Mail.ru
Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:39 09.04.2023 (обновлено: 04:19 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/kadyrov-1864025925.html
Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении
Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.04.2023
Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении
Батальон "Восток-Ахмат" сорвал наступление украинских формирований на Запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T03:39
2023-04-09T04:19
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1864001793_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_e3b349c5cf24491913af746f9ec275f5.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Батальон "Восток-Ахмат" сорвал наступление украинских формирований на Запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Обстановка в зоне ответственности батальона на Запорожском направлении находится под контролем, отметил глава Чечни."Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции. Два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались", - добавил Кадыров.Ранее, по словам главы Чечни, личный состав батальона пресек наступление "укронацистов и натовских бандформирований" на запорожском направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники и "приличное количество живой силы противника".Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Киева Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863844365.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1864001793_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_c6aa6ffa5aace2fb3456bf5065b11e95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении

Глава Чечни Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа "Ахмат"
Бойцы спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Батальон "Восток-Ахмат" сорвал наступление украинских формирований на Запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Личный состав батальона "Восток-Ахмат" своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований. Итог этой операции – уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев", - написал он Telegram-канале.
Обстановка в зоне ответственности батальона на Запорожском направлении находится под контролем, отметил глава Чечни.
"Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции. Два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались", - добавил Кадыров.
Ранее, по словам главы Чечни, личный состав батальона пресек наступление "укронацистов и натовских бандформирований" на запорожском направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники и "приличное количество живой силы противника".
Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Киева Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными.
Украинские военные переносят раненого в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Американское СМИ усомнилось в том, что ВСУ смогут провести наступление
7 апреля, 17:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала