https://ria.ru/20230409/kadyrov-1864025925.html

Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении

Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 09.04.2023

Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении

Батальон "Восток-Ахмат" сорвал наступление украинских формирований на Запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T03:39

2023-04-09T03:39

2023-04-09T04:19

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Батальон "Восток-Ахмат" сорвал наступление украинских формирований на Запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Обстановка в зоне ответственности батальона на Запорожском направлении находится под контролем, отметил глава Чечни."Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции. Два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались", - добавил Кадыров.Ранее, по словам главы Чечни, личный состав батальона пресек наступление "укронацистов и натовских бандформирований" на запорожском направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники и "приличное количество живой силы противника".Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Киева Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863844365.html

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рамзан кадыров, вооруженные силы украины