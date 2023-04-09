Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении
Глава Чечни Кадыров заявил о срыве попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении
Бойцы спецназа "Ахмат". Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Батальон "Восток-Ахмат" сорвал наступление украинских формирований на Запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Личный состав батальона "Восток-Ахмат" своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований. Итог этой операции – уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев", - написал он Telegram-канале.
Обстановка в зоне ответственности батальона на Запорожском направлении находится под контролем, отметил глава Чечни.
"Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции. Два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались", - добавил Кадыров.
Ранее, по словам главы Чечни, личный состав батальона пресек наступление "укронацистов и натовских бандформирований" на запорожском направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники и "приличное количество живой силы противника".
Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Киева Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении ВСУ тщательно отслеживаются российскими военными.