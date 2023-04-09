https://ria.ru/20230409/izrail-1864026341.html
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом - РИА Новости, 09.04.2023
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T03:50
2023-04-09T03:50
2023-04-09T05:14
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армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам, сообщила армейская пресс-служба.Ранее израильская армия подтвердила, что в направлении Голанских высот были запущены три ракеты, две из которых достигли Израиля. Одна ракета упала на открытой местности, а вторая была сбита средствами ПРО.Это второй за несколько часов ракетный обстрел по израильской территории с территории Сирии.
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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, армия обороны израиля
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Армия обороны Израиля
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом
Израильская армия открыла огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам, сообщила армейская пресс-служба.
«
"Артиллерия ЦАХАЛа в данный момент обстреливает территорию в Сирии, откуда был произведен запуск ракет по Израилю. Удар наносится в ответ на пуски ракет по израильской территории", - говорится в сообщении.
Ранее израильская армия подтвердила, что в направлении Голанских высот были запущены три ракеты, две из которых достигли Израиля. Одна ракета упала на открытой местности, а вторая была сбита средствами ПРО.
Это второй за несколько часов ракетный обстрел по израильской территории с территории Сирии.
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