https://ria.ru/20230409/izrail-1864026341.html

Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом

Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом - РИА Новости, 09.04.2023

Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T03:50

2023-04-09T03:50

2023-04-09T05:14

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израиль

голанские высоты

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам, сообщила армейская пресс-служба.Ранее израильская армия подтвердила, что в направлении Голанских высот были запущены три ракеты, две из которых достигли Израиля. Одна ракета упала на открытой местности, а вторая была сбита средствами ПРО.Это второй за несколько часов ракетный обстрел по израильской территории с территории Сирии.

https://ria.ru/20230409/iordan-1864021569.html

сирия

израиль

голанские высоты

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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, армия обороны израиля