Рейтинг@Mail.ru
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 09.04.2023 (обновлено: 05:14 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/izrail-1864026341.html
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом - РИА Новости, 09.04.2023
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T03:50
2023-04-09T05:14
в мире
сирия
израиль
голанские высоты
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/81/1515738156_0:58:2400:1408_1920x0_80_0_0_b9e24314b5b00da6bad0b4f0d8a00b5c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам, сообщила армейская пресс-служба.Ранее израильская армия подтвердила, что в направлении Голанских высот были запущены три ракеты, две из которых достигли Израиля. Одна ракета упала на открытой местности, а вторая была сбита средствами ПРО.Это второй за несколько часов ракетный обстрел по израильской территории с территории Сирии.
https://ria.ru/20230409/iordan-1864021569.html
сирия
израиль
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/81/1515738156_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_43d9c50a80543c8dc6f14203252fc7bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, голанские высоты, армия обороны израиля
В мире, Сирия, Израиль, Голанские высоты, Армия обороны Израиля
Израиль ответил на пуски ракет Сирией артиллерийским обстрелом

Израильская армия открыла огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам, сообщила армейская пресс-служба.
«
"Артиллерия ЦАХАЛа в данный момент обстреливает территорию в Сирии, откуда был произведен запуск ракет по Израилю. Удар наносится в ответ на пуски ракет по израильской территории", - говорится в сообщении.
Ранее израильская армия подтвердила, что в направлении Голанских высот были запущены три ракеты, две из которых достигли Израиля. Одна ракета упала на открытой местности, а вторая была сбита средствами ПРО.
Это второй за несколько часов ракетный обстрел по израильской территории с территории Сирии.
Иорданский военнослужащий на сирийско-иорданской границе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
В Иордании заявили о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории
Вчера, 01:25
 
В миреСирияИзраильГоланские высотыАрмия обороны Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала