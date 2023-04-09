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В Израиле предотвратили попытку обстрела поста на Западном берегу - РИА Новости, 09.04.2023
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00:36 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/izrail-1864020247.html
В Израиле предотвратили попытку обстрела поста на Западном берегу
В Израиле предотвратили попытку обстрела поста на Западном берегу - РИА Новости, 09.04.2023
В Израиле предотвратили попытку обстрела поста на Западном берегу
Солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратили попытку обстрела военного поста неподалеку от населённого пункта Ябад на Западном берегу реки Иордан,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T00:36
2023-04-09T00:36
израиль
западный берег реки иордан
ливан
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратили попытку обстрела военного поста неподалеку от населённого пункта Ябад на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба. В телеграм-канале ведомства говорится, что в субботу ночью неизвестные открыли огонь из автомобиля по израильскому военному посту неподалеку от населенного пункта Ябад. Израильские солдаты начали стрелять в ответ и попали по автомобилю нападавших. В данный момент солдаты ЦАХАЛ обыскивают местность, сообщений о раненных не поступало. Ранее в субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве. В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией. В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
https://ria.ru/20230408/erdogan-1864014640.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230408/siriya-izrail-1864016061.html
израиль
западный берег реки иордан
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израиль, западный берег реки иордан, ливан, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, в мире
Израиль, Западный берег реки Иордан, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля, В мире
В Израиле предотвратили попытку обстрела поста на Западном берегу

Израильская армия предотвратила попытку обстрела поста на Западном берегу реки Иордан

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратили попытку обстрела военного поста неподалеку от населённого пункта Ябад на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
В телеграм-канале ведомства говорится, что в субботу ночью неизвестные открыли огонь из автомобиля по израильскому военному посту неподалеку от населенного пункта Ябад. Израильские солдаты начали стрелять в ответ и попали по автомобилю нападавших.
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В данный момент солдаты ЦАХАЛ обыскивают местность, сообщений о раненных не поступало.
Ранее в субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве.
В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.
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ИзраильЗападный берег реки ИорданЛиванБиньямин НетаньяхуАрмия обороны ИзраиляВ мире
 
 
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