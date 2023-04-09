https://ria.ru/20230409/izrail-1864020247.html

В Израиле предотвратили попытку обстрела поста на Западном берегу

В Израиле предотвратили попытку обстрела поста на Западном берегу - РИА Новости, 09.04.2023

В Израиле предотвратили попытку обстрела поста на Западном берегу

Солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратили попытку обстрела военного поста неподалеку от населённого пункта Ябад на Западном берегу реки Иордан,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T00:36

2023-04-09T00:36

2023-04-09T00:36

израиль

западный берег реки иордан

ливан

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратили попытку обстрела военного поста неподалеку от населённого пункта Ябад на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба. В телеграм-канале ведомства говорится, что в субботу ночью неизвестные открыли огонь из автомобиля по израильскому военному посту неподалеку от населенного пункта Ябад. Израильские солдаты начали стрелять в ответ и попали по автомобилю нападавших. В данный момент солдаты ЦАХАЛ обыскивают местность, сообщений о раненных не поступало. Ранее в субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве. В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией. В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.

https://ria.ru/20230408/erdogan-1864014640.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230408/siriya-izrail-1864016061.html

израиль

западный берег реки иордан

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, западный берег реки иордан, ливан, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, в мире