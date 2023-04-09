В Израиле предотвратили попытку обстрела поста на Западном берегу
Израильская армия предотвратила попытку обстрела поста на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратили попытку обстрела военного поста неподалеку от населённого пункта Ябад на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
В телеграм-канале ведомства говорится, что в субботу ночью неизвестные открыли огонь из автомобиля по израильскому военному посту неподалеку от населенного пункта Ябад. Израильские солдаты начали стрелять в ответ и попали по автомобилю нападавших.
В данный момент солдаты ЦАХАЛ обыскивают местность, сообщений о раненных не поступало.
Ранее в субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант поручил военному ведомству выделить ресурсы армии и военнослужащих, чтобы усилить полицию на фоне терактов и общей ситуации с безопасностью в еврейском государстве.
В последние дни ситуация в сфере безопасности в Израиле ухудшилась на фоне продолжающихся терактов, ракетных обстрелов с территории сектора Газа и Ливана, а также неспокойной обстановкой на Храмовой горе в Иерусалиме, где регулярно в период священного для мусульман месяца Рамадан происходят столкновения палестинцев с израильской полицией.
В пятницу вечером автомобиль протаранил группу людей на набережной Тель-Авива недалеко от Яффо, водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал нападение терактом. В результате погиб молодой мужчина, который оказался итальянским туристом, еще семь человек были ранены. Все пострадавшие в теракте являются иностранцами, сообщили медики. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта.