Рейтинг@Mail.ru
В Иордании заявили о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории - РИА Новости, 09.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/iordan-1864021569.html
В Иордании заявили о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории
В Иордании заявили о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории - РИА Новости, 09.04.2023
В Иордании заявили о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории
Запущенная с территории Сирии ракета взорвалась в воздухе над Иорданией, сообщил военный источник в генеральном командовании вооруженными силами Иордании. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T01:25
2023-04-09T01:25
сирия
израиль
иордания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151171/94/1511719427_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_7722e0d222cb9822fac4da1423b68469.jpg
ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Запущенная с территории Сирии ракета взорвалась в воздухе над Иорданией, сообщил военный источник в генеральном командовании вооруженными силами Иордании. Его слова цитирует иорданское агентство новостей PETRA. "В 22.25 по местному времени в субботу взорвалась ракета в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба, что привело к падению ее обломков в этом же районе. В результате инцидента никто не пострадал, не был причинен материальный ущерб", - отметил источник. По его словам, вооруженные силы продолжают следить за развитием ситуации в этом районе. Ранее телеканал "Хадас" сообщил, что с территории Сирии в направлении оккупированных Израилем Голанских высот были выпущены три ракеты. По данным армии Израиля, три ракеты были выпущены из Сирии в направлении севера Израиля, одна из ракет упала в незаселенной местности на Голанских высотах.
https://ria.ru/20230226/soglasheniya-1854447345.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230408/siriya-izrail-1864016061.html
сирия
израиль
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151171/94/1511719427_283:0:2902:1964_1920x0_80_0_0_8d6942590a895b307d1f9a0e55886501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, израиль, иордания, в мире
Сирия, Израиль, Иордания, В мире
В Иордании заявили о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории

Иорданская армия заявила о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории

© AP Photo / Raad AdaylehИорданский военнослужащий на сирийско-иорданской границе
Иорданский военнослужащий на сирийско-иорданской границе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Raad Adayleh
Иорданский военнослужащий на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Запущенная с территории Сирии ракета взорвалась в воздухе над Иорданией, сообщил военный источник в генеральном командовании вооруженными силами Иордании.
Его слова цитирует иорданское агентство новостей PETRA.
Акаба, Иордания - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
МИД Иордании рассказал о новых договоренностях между Палестиной и Израилем
26 февраля, 19:33
"В 22.25 по местному времени в субботу взорвалась ракета в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба, что привело к падению ее обломков в этом же районе. В результате инцидента никто не пострадал, не был причинен материальный ущерб", - отметил источник.
По его словам, вооруженные силы продолжают следить за развитием ситуации в этом районе.
Ранее телеканал "Хадас" сообщил, что с территории Сирии в направлении оккупированных Израилем Голанских высот были выпущены три ракеты. По данным армии Израиля, три ракеты были выпущены из Сирии в направлении севера Израиля, одна из ракет упала в незаселенной местности на Голанских высотах.
Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Армия обороны Израиля заявила о ракетном обстреле Голанских высот из Сирии
Вчера, 23:06
 
СирияИзраильИорданияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала