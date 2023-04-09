https://ria.ru/20230409/iordan-1864021569.html

В Иордании заявили о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории

В Иордании заявили о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории - РИА Новости, 09.04.2023

В Иордании заявили о разрыве запущенной из Сирии ракеты на ее территории

Запущенная с территории Сирии ракета взорвалась в воздухе над Иорданией, сообщил военный источник в генеральном командовании вооруженными силами Иордании. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T01:25

2023-04-09T01:25

2023-04-09T01:25

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ДОХА, 9 апр - РИА Новости. Запущенная с территории Сирии ракета взорвалась в воздухе над Иорданией, сообщил военный источник в генеральном командовании вооруженными силами Иордании. Его слова цитирует иорданское агентство новостей PETRA. "В 22.25 по местному времени в субботу взорвалась ракета в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба, что привело к падению ее обломков в этом же районе. В результате инцидента никто не пострадал, не был причинен материальный ущерб", - отметил источник. По его словам, вооруженные силы продолжают следить за развитием ситуации в этом районе. Ранее телеканал "Хадас" сообщил, что с территории Сирии в направлении оккупированных Израилем Голанских высот были выпущены три ракеты. По данным армии Израиля, три ракеты были выпущены из Сирии в направлении севера Израиля, одна из ракет упала в незаселенной местности на Голанских высотах.

https://ria.ru/20230226/soglasheniya-1854447345.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230408/siriya-izrail-1864016061.html

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сирия, израиль, иордания, в мире