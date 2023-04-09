https://ria.ru/20230409/ierusalim-1864019920.html

СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме забаррикадировались палестинцы

СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме забаррикадировались палестинцы - РИА Новости, 09.04.2023

СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме забаррикадировались палестинцы

Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ, не исключая риска столкновений с полицией,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T00:17

2023-04-09T00:17

2023-04-09T00:57

иерусалим

в мире

израиль

ицхак герцог

биньямин нетаньяху

иордания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/16/1562871607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c0e166f8c6125099f7041dd08808ec1.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ, не исключая риска столкновений с полицией, которая может применить силу для их разгона.По данным газеты The Jerusalem Post, стражи порядка уже вошли на территорию комплекса, где расположена мечеть.Ранее власти Иордании предупредили Израиль о необходимости избегать насильственной эвакуации палестинцев, прячущихся внутри мечети, предупредив, что это приведет к еще большему насилию.В субботу вечером президент Израиля Ицхак Герцог в телефонном разговоре заверил президента Турции Тайипа Эрдогана, что еврейское государство привержено сохранению статус-кво вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. О приверженности сохранению статус-кво неоднократно заявлял и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.На этой неделе на Храмовой горе неоднократно происходили столкновения между палестинцами и израильской полицией. В ночь на среду там задержали порядка 350 палестинцев, которые забаррикадировались в мечети и оказывали сопротивление правоохранительным органам. Местные СМИ отмечают, что события на Храмовой горе в период священного для мусульман месяца Рамадан спровоцировали недавние ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и из сектора Газа, а также повлекли за собой серию терактов против израильтян.

https://ria.ru/20230407/konflikt-1863713813.html

https://ria.ru/20230409/izrail-1864020247.html

иерусалим

израиль

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иерусалим, в мире, израиль, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, иордания