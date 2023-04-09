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СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме забаррикадировались палестинцы - РИА Новости, 09.04.2023
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00:17 09.04.2023 (обновлено: 00:57 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/ierusalim-1864019920.html
СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме забаррикадировались палестинцы
СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме забаррикадировались палестинцы - РИА Новости, 09.04.2023
СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме забаррикадировались палестинцы
Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ, не исключая риска столкновений с полицией,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T00:17
2023-04-09T00:57
иерусалим
в мире
израиль
ицхак герцог
биньямин нетаньяху
иордания
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ, не исключая риска столкновений с полицией, которая может применить силу для их разгона.По данным газеты The Jerusalem Post, стражи порядка уже вошли на территорию комплекса, где расположена мечеть.Ранее власти Иордании предупредили Израиль о необходимости избегать насильственной эвакуации палестинцев, прячущихся внутри мечети, предупредив, что это приведет к еще большему насилию.В субботу вечером президент Израиля Ицхак Герцог в телефонном разговоре заверил президента Турции Тайипа Эрдогана, что еврейское государство привержено сохранению статус-кво вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. О приверженности сохранению статус-кво неоднократно заявлял и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.На этой неделе на Храмовой горе неоднократно происходили столкновения между палестинцами и израильской полицией. В ночь на среду там задержали порядка 350 палестинцев, которые забаррикадировались в мечети и оказывали сопротивление правоохранительным органам. Местные СМИ отмечают, что события на Храмовой горе в период священного для мусульман месяца Рамадан спровоцировали недавние ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и из сектора Газа, а также повлекли за собой серию терактов против израильтян.
https://ria.ru/20230407/konflikt-1863713813.html
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иерусалим, в мире, израиль, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, иордания
Иерусалим, В мире, Израиль, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Иордания
СМИ: на Храмовой горе в Иерусалиме забаррикадировались палестинцы

The Jerusalem Post: на Храмовой горе в Иерусалиме забаррикадировались сотни палестинцев

© РИА Новости / Антон СкрипуновХрамовая гора и Стена Плача в Иерусалиме
Храмовая гора и Стена Плача в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храмовая гора и Стена Плача в Иерусалиме. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ, не исключая риска столкновений с полицией, которая может применить силу для их разгона.
По данным газеты The Jerusalem Post, стражи порядка уже вошли на территорию комплекса, где расположена мечеть.
«
"Мы привержены сохранению мира и безопасности. Мы будем действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить свой религиозный долг", - написал в Twitter начальник полиции иерусалимского округа.
Ранее власти Иордании предупредили Израиль о необходимости избегать насильственной эвакуации палестинцев, прячущихся внутри мечети, предупредив, что это приведет к еще большему насилию.
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В субботу вечером президент Израиля Ицхак Герцог в телефонном разговоре заверил президента Турции Тайипа Эрдогана, что еврейское государство привержено сохранению статус-кво вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. О приверженности сохранению статус-кво неоднократно заявлял и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
На этой неделе на Храмовой горе неоднократно происходили столкновения между палестинцами и израильской полицией. В ночь на среду там задержали порядка 350 палестинцев, которые забаррикадировались в мечети и оказывали сопротивление правоохранительным органам. Местные СМИ отмечают, что события на Храмовой горе в период священного для мусульман месяца Рамадан спровоцировали недавние ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и из сектора Газа, а также повлекли за собой серию терактов против израильтян.
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ИерусалимВ миреИзраильИцхак ГерцогБиньямин НетаньяхуИордания
 
 
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