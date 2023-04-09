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Названы знаки зодиака, представители которых любят драматизировать - РИА Новости, 09.04.2023
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Культура
 
05:28 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/goroskop-1863784077.html
Названы знаки зодиака, представители которых любят драматизировать
Названы знаки зодиака, представители которых любят драматизировать - РИА Новости, 09.04.2023
Названы знаки зодиака, представители которых любят драматизировать
Журналист и эксперт по астрологии Реда Уил рассказала, какие из знаков зодиака больше всех перебарщивает с эмоциями и любит драматизировать, сообщает New York... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T05:28
2023-04-09T05:28
культура
новости культуры
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стиль жизни
знаки зодиака
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Журналист и эксперт по астрологии Реда Уил рассказала, какие из знаков зодиака больше всех перебарщивает с эмоциями и любит драматизировать, сообщает New York Post.Близнецы редко умеют молчать и сдерживать себя. Они любят поболтать. И не важно с кем: могут поговорить с парковщиком, высказаться в Сети или излить душу себе любимому. Иногда их речи превращаются в сплетни и подстрекательство. Потребность самовыражаться у некоторых Близнецов зашкаливает. Раки очень чувствительные, и у них проблемы с личными границами. Они все переживают драматично: взлеты и падения, радости и горести. Раки требуют, чтобы окружающие считались с их эмоциями. А их бывает чересчур много.Львам нравится провоцировать. Так они они чувствуют свою власть и силу. Они представляют себя едва ли не королевскими особами, когда становятся героями сплетен. Главное, чтобы о них говорили. Они же будут делать вид, что выше слухов... даже если сами их и распространили. Весы — драма во плоти. Представители знака фиксируются на справедливости и равенстве. Но подчас закатывают сцены, чтобы оказаться на месте жертвы, спасателя или морального авторитета. Так они ищут подтверждение своей значимости.
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, гороскоп, Стиль жизни, знаки зодиака
Названы знаки зодиака, представители которых любят драматизировать

Весы оказались среди знаков зодиака, представители которых обожают драматизировать

© iStock.com / DeagreezДевушка кричит в телефонную трубку в офисе
Девушка кричит в телефонную трубку в офисе - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© iStock.com / Deagreez
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Журналист и эксперт по астрологии Реда Уил рассказала, какие из знаков зодиака больше всех перебарщивает с эмоциями и любит драматизировать, сообщает New York Post.
Близнецы редко умеют молчать и сдерживать себя. Они любят поболтать. И не важно с кем: могут поговорить с парковщиком, высказаться в Сети или излить душу себе любимому. Иногда их речи превращаются в сплетни и подстрекательство. Потребность самовыражаться у некоторых Близнецов зашкаливает.
Раки очень чувствительные, и у них проблемы с личными границами. Они все переживают драматично: взлеты и падения, радости и горести. Раки требуют, чтобы окружающие считались с их эмоциями. А их бывает чересчур много.
Львам нравится провоцировать. Так они они чувствуют свою власть и силу. Они представляют себя едва ли не королевскими особами, когда становятся героями сплетен. Главное, чтобы о них говорили. Они же будут делать вид, что выше слухов... даже если сами их и распространили.
Весы — драма во плоти. Представители знака фиксируются на справедливости и равенстве. Но подчас закатывают сцены, чтобы оказаться на месте жертвы, спасателя или морального авторитета. Так они ищут подтверждение своей значимости.
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