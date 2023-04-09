https://ria.ru/20230409/goroskop-1863784077.html

Названы знаки зодиака, представители которых любят драматизировать

Названы знаки зодиака, представители которых любят драматизировать - РИА Новости, 09.04.2023

Названы знаки зодиака, представители которых любят драматизировать

Журналист и эксперт по астрологии Реда Уил рассказала, какие из знаков зодиака больше всех перебарщивает с эмоциями и любит драматизировать, сообщает New York... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T05:28

2023-04-09T05:28

2023-04-09T05:28

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Журналист и эксперт по астрологии Реда Уил рассказала, какие из знаков зодиака больше всех перебарщивает с эмоциями и любит драматизировать, сообщает New York Post.Близнецы редко умеют молчать и сдерживать себя. Они любят поболтать. И не важно с кем: могут поговорить с парковщиком, высказаться в Сети или излить душу себе любимому. Иногда их речи превращаются в сплетни и подстрекательство. Потребность самовыражаться у некоторых Близнецов зашкаливает. Раки очень чувствительные, и у них проблемы с личными границами. Они все переживают драматично: взлеты и падения, радости и горести. Раки требуют, чтобы окружающие считались с их эмоциями. А их бывает чересчур много.Львам нравится провоцировать. Так они они чувствуют свою власть и силу. Они представляют себя едва ли не королевскими особами, когда становятся героями сплетен. Главное, чтобы о них говорили. Они же будут делать вид, что выше слухов... даже если сами их и распространили. Весы — драма во плоти. Представители знака фиксируются на справедливости и равенстве. Но подчас закатывают сцены, чтобы оказаться на месте жертвы, спасателя или морального авторитета. Так они ищут подтверждение своей значимости.

https://ria.ru/20230401/goroskop-1862221770.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака