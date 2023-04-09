https://ria.ru/20230409/gamburg-1864052107.html

В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма

В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма - РИА Новости, 09.04.2023

В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма

Ядовитое облако дыма образовалось в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, сообщил журнал Spiegel. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T11:08

2023-04-09T11:08

2023-04-09T14:15

гамбург (город)

германия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ядовитое облако дыма образовалось в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, сообщил журнал Spiegel. По его данным, горят два склада. Жителей Ротенбургсорта предупредили, что они могут пострадать "от дымовых газов и химических компонентов в воздухе". Население призывают закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование. В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление классифицировали как "крайнюю опасность". Ведомство также предупредило о риске опасного влияния дыма и химических компонентов в воздухе для дыхания.Местная радиостанция NDR передает, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.Пожар затронул движение поездов. Как сообщила пресс-служба немецких железных дорог Deutsche Bahn, из-за происшествия некоторые станции в городе закрыли, также отменили, задержали или перенесли на другое время поезда по некоторым маршрутам из Гамбурга по направлению в Берлин и Росток.Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльбой и ее притоком Билле. По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в 04:30 утра по местному времени (05:40 мск).

https://ria.ru/20230228/ogayo-1854850284.html

гамбург (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гамбург (город), германия