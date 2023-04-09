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В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма - РИА Новости, 09.04.2023
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11:08 09.04.2023 (обновлено: 14:15 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/gamburg-1864052107.html
В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма
В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма - РИА Новости, 09.04.2023
В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма
Ядовитое облако дыма образовалось в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, сообщил журнал Spiegel. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:08
2023-04-09T14:15
гамбург (город)
германия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ядовитое облако дыма образовалось в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, сообщил журнал Spiegel. По его данным, горят два склада. Жителей Ротенбургсорта предупредили, что они могут пострадать "от дымовых газов и химических компонентов в воздухе". Население призывают закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование. В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление классифицировали как "крайнюю опасность". Ведомство также предупредило о риске опасного влияния дыма и химических компонентов в воздухе для дыхания.Местная радиостанция NDR передает, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.Пожар затронул движение поездов. Как сообщила пресс-служба немецких железных дорог Deutsche Bahn, из-за происшествия некоторые станции в городе закрыли, также отменили, задержали или перенесли на другое время поезда по некоторым маршрутам из Гамбурга по направлению в Берлин и Росток.Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльбой и ее притоком Билле. По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в 04:30 утра по местному времени (05:40 мск).
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гамбург (город), германия
Гамбург (город), Германия
В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма

В Гамбурге после крупного пожара на складах образовалось ядовитое облако дыма

© Кадр из видео очевидцаПожар в Гамбурге
Пожар в Гамбурге
© Кадр из видео очевидца
Пожар в Гамбурге
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ядовитое облако дыма образовалось в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, сообщил журнал Spiegel.
По его данным, горят два склада.
Жителей Ротенбургсорта предупредили, что они могут пострадать "от дымовых газов и химических компонентов в воздухе". Население призывают закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.
В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление классифицировали как "крайнюю опасность".
«
"Облако дыма движется к центру города", — сообщила полиция Гамбурга в своем официальном аккаунте в Twitter.
Ведомство также предупредило о риске опасного влияния дыма и химических компонентов в воздухе для дыхания.
Местная радиостанция NDR передает, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.
Пожар затронул движение поездов. Как сообщила пресс-служба немецких железных дорог Deutsche Bahn, из-за происшествия некоторые станции в городе закрыли, также отменили, задержали или перенесли на другое время поезда по некоторым маршрутам из Гамбурга по направлению в Берлин и Росток.
Ротенбургсорт — район Гамбурга, который относится к центральному округу, расположен между рекой Эльбой и ее притоком Билле. По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в 04:30 утра по местному времени (05:40 мск).
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