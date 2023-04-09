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Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию - РИА Новости, 09.04.2023
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10:59 09.04.2023
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Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию
Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию - РИА Новости, 09.04.2023
Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию
Театральный фонтан у Большого театра в столице подготовили к открытию в воскресенье, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T10:59
2023-04-09T10:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
большой театр
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Театральный фонтан у Большого театра в столице подготовили к открытию в воскресенье, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в воскресенье, 9 апреля, провели промывку после зимы Театрального фонтана у Большого театра. Работы выполнила бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что специалисты с помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части фонтана, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством. Отмечается, что сезон фонтанов в Москве традиционно стартует в конце апреля.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, большой театр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Большой театр
Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию

Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию в воскресенье

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкОткрытие сезона фонтанов в Москве
Открытие сезона фонтанов в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Открытие сезона фонтанов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Театральный фонтан у Большого театра в столице подготовили к открытию в воскресенье, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в воскресенье, 9 апреля, провели промывку после зимы Театрального фонтана у Большого театра. Работы выполнила бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что специалисты с помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части фонтана, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством.
Отмечается, что сезон фонтанов в Москве традиционно стартует в конце апреля.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковБольшой театр
 
 
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