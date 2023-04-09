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Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию

Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию - РИА Новости, 09.04.2023

Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию

Театральный фонтан у Большого театра в столице подготовили к открытию в воскресенье, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T10:59

2023-04-09T10:59

2023-04-09T10:59

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

большой театр

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Театральный фонтан у Большого театра в столице подготовили к открытию в воскресенье, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в воскресенье, 9 апреля, провели промывку после зимы Театрального фонтана у Большого театра. Работы выполнила бригада из четырех человек, была задействована поливомоечная техника", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Он отметил, что специалисты с помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части фонтана, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством. Отмечается, что сезон фонтанов в Москве традиционно стартует в конце апреля.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, большой театр