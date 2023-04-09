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В Нижегородской области мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции

В Нижегородской области мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции - РИА Новости, 09.04.2023

В Нижегородской области мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции

Ранее судимый мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области, он помещен под арест, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T20:06

2023-04-09T20:06

2023-04-09T20:06

происшествия

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нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Ранее судимый мужчина сорвал флаг России со здания отдела полиции в Павловском районе Нижегородской области, он помещен под арест, сообщает ГУМВД по региону. По данным правоохранителей, 3 апреля мужчина сорвал со здания отдела полиции в Павлово флаг России. Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый. Мужчина задержан в административном порядке по статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по решению суда ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста. Собранные материалы в рамках статьи 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ, максимальная санкция – один год лишения свободы) направлены в надзорные органы, указывает ведомство. Кроме того, органы дознания полиции установили, что в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство), отмечается в сообщении.

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происшествия, россия, нижегородская область