https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html
Про Украину забудут сразу. Летом Европу ждет тяжелое испытание
Про Украину забудут сразу. Летом Европу ждет тяжелое испытание - РИА Новости, 09.04.2023
Про Украину забудут сразу. Летом Европу ждет тяжелое испытание
Недолго музыка играла: не успели общеевропейцы раструбить на весь мир, что "сумели прожить зиму без русского газа и русской нефти", поскольку зима выдалась... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:00
2023-04-09T08:00
2023-04-09T08:13
аналитика
европа
альпы
евросоюз
оон
вода
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Недолго музыка играла: не успели общеевропейцы раструбить на весь мир, что "сумели прожить зиму без русского газа и русской нефти", поскольку зима выдалась теплой, как их немедленно окоротили метеорологи. Плюсовые температуры при минимуме осадков означают истощение и без того хилых запасов пресной воды континента. Речь в данном случае идет не только о традиционных водных артериях вроде рек, которые используются в том числе для грузовых перевозок, но и о грунтовых водах.В новостной европейской повестке геополитический кризис чем дальше, тем больше вытесняется сугубо внутренними проблемами, уже начинают мигать красные огоньки. Если зимой население призывали экономить энергоносители, то сегодня власти начинают готовить социум к новым ограничительным мерам. И нет, вовсе не в отношении нашей страны, а в отношении самих европейцев. Как континентальных, еэсовских, так и островных, британских.В Соединенном Королевстве уже рассматривают возможность запрета производства и установки сантехнического оборудования (это душевые кабины и туалеты), которые тратят "много воды". Очевидно, что весь этот дизайн с разным напором воды, все эти массажные приятности, все эти устройства для смыва продуктов жизнедеятельности с несколькими кнопками могут просто-напросто исчезнуть. Туда же, в список "запрещенки", наверняка внесут и джакузи. Вообще все, что требует в быту большого расхода воды, если оставаться в парадигме бюрократической логики, окажется под запретом. Британцы, до сих пор гордящиеся, что, в отличие от континента, как жили, так и живут с кранами без смесителей и с ваннами, вода в которых (один раз налитая) служит для мытья всей семьи, наверняка отнесутся к этому с пониманием.С их вечными соперниками французами решили поступить иначе. Этих будут бить по карману — наиболее доходчивый способ донести до нации, в которой скупердяй Гобсек практически национальный герой, что вода нынче — предмет роскоши. В буквальном смысле слова.Сам президент, побывав в Альпах и посмотрев на обмелевшие водоемы, заявил об этом недвусмысленно. Предполагается, что некий "гигиенический минимум" будет отпускаться компаниями-снабженцами недорого, а на все, что выше этого показателя, цену задерут так, что особо упорным чистюлям и аккуратистам не оставят выбора.Либо лишний раз постирать или помыться — либо купить еды. И это отнюдь не гипотеза, не антиутопия и не шутка — это та реальность, с которой обитателям "европейского сада" придется считаться уже в ближайшее время.И если в конце концов нефтью и газом, пусть и по кратно высокой в сравнении с российскими ценами стоимости, можно, побегав по миру, где-то и разжиться, то воду, тем более чистую и пресную, никто и ни за какие деньги ЕС продавать не будет. Да и хранилищ, как и инфраструктуры для бесперебойного снабжения европейцев и европейской индустрии H2O в необходимых количествах, просто не существует.О том, что по водичке европейцам придется протягивать ножки, сообщили на конференции ООН, состоявшейся в конце марта. Статистика совершенно безжалостна к тем, кто считает наличие чистой воды в кране нормой, в то время как четверть населения планеты вообще не знает, что такое водопровод. "Европейский сад", который в скором времени могут запретить поливать, в итоге предсказуемо окочурится.
https://ria.ru/20230202/tseny-1849149684.html
https://ria.ru/20230330/voda-1861922090.html
https://ria.ru/20230405/gaz-1863224342.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, европа, альпы, евросоюз, оон, вода
Аналитика, Европа, Альпы, Евросоюз, ООН, Вода
Недолго музыка играла: не успели общеевропейцы раструбить на весь мир, что "сумели прожить зиму без русского газа и русской нефти", поскольку зима выдалась теплой, как их немедленно окоротили метеорологи. Плюсовые температуры при минимуме осадков означают истощение и без того хилых запасов пресной воды континента. Речь в данном случае идет не только о традиционных водных артериях вроде рек, которые используются в том числе для грузовых перевозок, но и о грунтовых водах.
В новостной европейской повестке геополитический кризис чем дальше, тем больше вытесняется сугубо внутренними проблемами, уже начинают мигать красные огоньки. Если зимой население призывали экономить энергоносители, то сегодня власти начинают готовить социум к новым ограничительным мерам. И нет, вовсе не в отношении нашей страны, а в отношении самих европейцев. Как континентальных, еэсовских, так и островных, британских.
Британцы столкнутся с крупнейшим за 20 лет ростом цен на водоснабжение
В Соединенном Королевстве уже рассматривают
возможность запрета производства и установки сантехнического оборудования (это душевые кабины и туалеты), которые тратят "много воды". Очевидно, что весь этот дизайн с разным напором воды, все эти массажные приятности, все эти устройства для смыва продуктов жизнедеятельности с несколькими кнопками могут просто-напросто исчезнуть.
Туда же, в список "запрещенки", наверняка внесут и джакузи. Вообще все, что требует в быту большого расхода воды, если оставаться в парадигме бюрократической логики, окажется под запретом. Британцы, до сих пор гордящиеся, что, в отличие от континента, как жили, так и живут с кранами без смесителей и с ваннами, вода в которых (один раз налитая) служит для мытья всей семьи, наверняка отнесутся к этому с пониманием.
С их вечными соперниками французами решили поступить иначе. Этих будут бить по карману — наиболее доходчивый способ донести до нации, в которой скупердяй Гобсек практически национальный герой, что вода нынче — предмет роскоши. В буквальном смысле слова.
Макрон потребовал сократить потребление воды
Сам президент, побывав в Альпах
и посмотрев на обмелевшие водоемы, заявил об этом недвусмысленно. Предполагается, что некий "гигиенический минимум" будет отпускаться компаниями-снабженцами недорого, а на все, что выше этого показателя, цену задерут так, что особо упорным чистюлям и аккуратистам не оставят выбора.
Либо лишний раз постирать или помыться — либо купить еды. И это отнюдь не гипотеза, не антиутопия и не шутка — это та реальность, с которой обитателям "европейского сада" придется считаться уже в ближайшее время.
И если в конце концов нефтью и газом, пусть и по кратно высокой в сравнении с российскими ценами стоимости, можно, побегав по миру, где-то и разжиться, то воду, тем более чистую и пресную, никто и ни за какие деньги ЕС
продавать не будет. Да и хранилищ, как и инфраструктуры для бесперебойного снабжения европейцев и европейской индустрии H2
O в необходимых количествах, просто не существует.
ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой
О том, что по водичке европейцам придется протягивать ножки, сообщили
на конференции ООН
, состоявшейся в конце марта. Статистика совершенно безжалостна к тем, кто считает наличие чистой воды в кране нормой, в то время как четверть населения планеты вообще не знает, что такое водопровод.
"Европейский сад", который в скором времени могут запретить поливать, в итоге предсказуемо окочурится.