https://ria.ru/20230409/dtp-1864118516.html

В Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков

В Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков - РИА Новости, 09.04.2023

В Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков

Автомобиль с пьяным водителем вылетел на тротуар в Рыбинске Ярославской области и насмерть сбил двух мальчиков восьми и девяти лет, после чего скрылся с места... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T23:03

2023-04-09T23:03

2023-04-09T23:03

происшествия

ярославская область

рыбинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Автомобиль с пьяным водителем вылетел на тротуар в Рыбинске Ярославской области и насмерть сбил двух мальчиков восьми и девяти лет, после чего скрылся с места происшествия, но его задержали очевидцы и передали полиции. По данным УМВД по Ярославской области, ДТП произошло около 20.20 на Волжской набережной в Рыбинске. "По предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил наезд на двух мальчиков, после чего с места ДТП уехал. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения скончался на месте, мальчик 2015 года рождения скончался в больнице. Водитель, мужчина 1993 года рождения, был задержан очевидцами, которые сообщили о ДТП в полицию", - говорится в сообщении. Полицейские доставили мужчину в отдел. СУСК России по региону информирует, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места и совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. "По предварительной информации, 29-летний житель Рыбинска, управляя в состоянии опьянения принадлежащим ему автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двоих детей в возрасте 8 и 9 лет", - указывает прокуратура.

https://ria.ru/20230405/dtp-1863202577.html

https://ria.ru/20230402/dtp-1862465730.html

ярославская область

рыбинск

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происшествия, ярославская область, рыбинск