В Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков
В Ярославской области пьяный водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил двух мальчиков
© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Автомобиль с пьяным водителем вылетел на тротуар в Рыбинске Ярославской области и насмерть сбил двух мальчиков восьми и девяти лет, после чего скрылся с места происшествия, но его задержали очевидцы и передали полиции.
По данным УМВД по Ярославской области, ДТП произошло около 20.20 на Волжской набережной в Рыбинске.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил наезд на двух мальчиков, после чего с места ДТП уехал. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения скончался на месте, мальчик 2015 года рождения скончался в больнице. Водитель, мужчина 1993 года рождения, был задержан очевидцами, которые сообщили о ДТП в полицию", - говорится в сообщении. Полицейские доставили мужчину в отдел.
СУСК России по региону информирует, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места и совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).
Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. "По предварительной информации, 29-летний житель Рыбинска, управляя в состоянии опьянения принадлежащим ему автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двоих детей в возрасте 8 и 9 лет", - указывает прокуратура.