https://ria.ru/20230409/dtp-1864106330.html

В Саратове столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль

В Саратове столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль - РИА Новости, 09.04.2023

В Саратове столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль

Легковой автомобиль и пожарная машина столкнулись в райцентре Духовницкое Саратовской области, пострадали пять детей и трое взрослых, сообщил министр... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T20:52

2023-04-09T20:52

2023-04-09T21:58

происшествия

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль и пожарная машина столкнулись в райцентре Духовницкое Саратовской области, пострадали пять детей и трое взрослых, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.По словам министра, всего пострадали пятеро мальчиков от 7 месяцев до 9 лет, из них трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Пострадавшие взрослые от госпитализации отказались.Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, в Духовницком столкнулись автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, и пожарная автоцистерна АЦ-40 на базе ЗиЛ-131 под управлением мужчины 1962 года рождения.На фото, предоставленных пресс-службой, запечатлены пожарная машина, у которой повреждено левое переднее колесо, а также легковой автомобиль, у которого смята левая передняя часть и крыша.

https://ria.ru/20230409/dtp-1864103080.html

саратов

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратов, саратовская область