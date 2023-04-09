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В Саратове столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль - РИА Новости, 09.04.2023
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20:52 09.04.2023 (обновлено: 21:58 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/dtp-1864106330.html
В Саратове столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль
В Саратове столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль - РИА Новости, 09.04.2023
В Саратове столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль
Легковой автомобиль и пожарная машина столкнулись в райцентре Духовницкое Саратовской области, пострадали пять детей и трое взрослых, сообщил министр... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T20:52
2023-04-09T21:58
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль и пожарная машина столкнулись в райцентре Духовницкое Саратовской области, пострадали пять детей и трое взрослых, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.По словам министра, всего пострадали пятеро мальчиков от 7 месяцев до 9 лет, из них трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Пострадавшие взрослые от госпитализации отказались.Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, в Духовницком столкнулись автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, и пожарная автоцистерна АЦ-40 на базе ЗиЛ-131 под управлением мужчины 1962 года рождения.На фото, предоставленных пресс-службой, запечатлены пожарная машина, у которой повреждено левое переднее колесо, а также легковой автомобиль, у которого смята левая передняя часть и крыша.
https://ria.ru/20230409/dtp-1864103080.html
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происшествия, саратов, саратовская область
Происшествия, Саратов, Саратовская область
В Саратове столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль

В Саратове столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль, пострадали восемь человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль и пожарная машина столкнулись в райцентре Духовницкое Саратовской области, пострадали пять детей и трое взрослых, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
«
"В 16.52 (15.52 мск), поселок Духовницкое, перекресток улиц Красноармейской и Свободы, произошло столкновение пожарного автомобиля с легковым. Пострадали восемь человек, в том числе пять детей, жители поселка Духовницкое", - написал он.
По словам министра, всего пострадали пятеро мальчиков от 7 месяцев до 9 лет, из них трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Пострадавшие взрослые от госпитализации отказались.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, в Духовницком столкнулись автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, и пожарная автоцистерна АЦ-40 на базе ЗиЛ-131 под управлением мужчины 1962 года рождения.
На фото, предоставленных пресс-службой, запечатлены пожарная машина, у которой повреждено левое переднее колесо, а также легковой автомобиль, у которого смята левая передняя часть и крыша.
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