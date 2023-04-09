https://ria.ru/20230409/drg-1864068417.html
В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ
В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ - РИА Новости, 09.04.2023
В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ
В Харьковской области и ЛНР за сутки пресекли действия двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:52
2023-04-09T13:52
2023-04-09T14:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Харьковской области и ЛНР за сутки пресекли действия двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Харьковская область, В мире
В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ
Минобороны: в Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ