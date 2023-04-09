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В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ - РИА Новости, 09.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 09.04.2023 (обновлено: 14:58 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/drg-1864068417.html
В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ
В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ - РИА Новости, 09.04.2023
В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ
В Харьковской области и ЛНР за сутки пресекли действия двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:52
2023-04-09T14:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Харьковской области и ЛНР за сутки пресекли действия двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html
луганская народная республика
россия
харьковская область
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луганская народная республика, россия, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Харьковская область, В мире
В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ

Минобороны: в Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Харьковской области и ЛНР за сутки пресекли действия двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияХарьковская областьВ мире
 
 
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