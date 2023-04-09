https://ria.ru/20230409/drg-1864068417.html

В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ

В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ - РИА Новости, 09.04.2023

В Харьковской области и ЛНР пресекли действия двух украинских ДРГ

В Харьковской области и ЛНР за сутки пресекли действия двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:52

2023-04-09T13:52

2023-04-09T14:58

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

харьковская область

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Харьковской области и ЛНР за сутки пресекли действия двух украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html

луганская народная республика

россия

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, харьковская область, в мире