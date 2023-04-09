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В Донецке две женщины пострадали при обстреле - РИА Новости, 09.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/donetsk-1864077955.html
В Донецке две женщины пострадали при обстреле
В Донецке две женщины пострадали при обстреле - РИА Новости, 09.04.2023
В Донецке две женщины пострадали при обстреле
Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:27
2023-04-09T15:27
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района ранены женщины 1952 и 1956 года рождения", - говорится в сообщении мэра в его телеграм-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска три раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 122 миллиметра.
https://ria.ru/20230409/snaryady-1864075334.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В Донецке две женщины пострадали при обстреле

Мэр Кулемзин: в Донецке две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района ранены женщины 1952 и 1956 года рождения", - говорится в сообщении мэра в его телеграм-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска три раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 122 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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