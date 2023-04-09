https://ria.ru/20230409/donetsk-1864077955.html
В Донецке две женщины пострадали при обстреле
В Донецке две женщины пострадали при обстреле - РИА Новости, 09.04.2023
В Донецке две женщины пострадали при обстреле
Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:27
2023-04-09T15:27
2023-04-09T15:27
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_55:382:3017:2048_1920x0_80_0_0_10ef9202376b94463da058ad94a127e2.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района ранены женщины 1952 и 1956 года рождения", - говорится в сообщении мэра в его телеграм-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска три раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 122 миллиметра.
https://ria.ru/20230409/snaryady-1864075334.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В Донецке две женщины пострадали при обстреле
Мэр Кулемзин: в Донецке две женщины пострадали при обстреле со стороны ВСУ