https://ria.ru/20230409/donetsk-1864077955.html

В Донецке две женщины пострадали при обстреле

В Донецке две женщины пострадали при обстреле - РИА Новости, 09.04.2023

В Донецке две женщины пострадали при обстреле

Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T15:27

2023-04-09T15:27

2023-04-09T15:27

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района ранены женщины 1952 и 1956 года рождения", - говорится в сообщении мэра в его телеграм-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска три раза обстреливали Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 122 миллиметра.

https://ria.ru/20230409/snaryady-1864075334.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия