https://ria.ru/20230409/donbass-1864042653.html

Украинские войска обстреляли утром Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли утром Донецк и Еленовку - РИА Новости, 09.04.2023

Украинские войска обстреляли утром Донецк и Еленовку

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Еленовку в ДНР, всего выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T09:28

2023-04-09T09:28

2023-04-09T09:28

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Еленовку в ДНР, всего выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.40 - н.п. Елизаветовка – н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм… 8.45 - н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230409/yasinovataya-1864019498.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, происшествия