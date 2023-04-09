Украинские войска обстреляли утром Донецк и Еленовку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Еленовке 13 снарядов
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Еленовку в ДНР, всего выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.40 - н.п. Елизаветовка – н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм… 8.45 - н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.