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Украинские войска обстреляли утром Донецк и Еленовку - РИА Новости, 09.04.2023
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09:28 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/donbass-1864042653.html
Украинские войска обстреляли утром Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли утром Донецк и Еленовку - РИА Новости, 09.04.2023
Украинские войска обстреляли утром Донецк и Еленовку
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Еленовку в ДНР, всего выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T09:28
2023-04-09T09:28
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Еленовку в ДНР, всего выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.40 - н.п. Елизаветовка – н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм… 8.45 - н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230409/yasinovataya-1864019498.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли утром Донецк и Еленовку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Еленовке 13 снарядов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Еленовку в ДНР, всего выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.40 - н.п. Елизаветовка – н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм… 8.45 - н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудник противопожарной службы ДНР возле дома обстрелянного со стороны ВСУ в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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Вчера, 00:07
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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