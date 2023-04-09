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Всемирный банк призвал искать выход из "тупика" с долгами беднейших стран
Всемирный банк призвал искать выход из "тупика" с долгами беднейших стран - РИА Новости, 09.04.2023
Всемирный банк призвал искать выход из "тупика" с долгами беднейших стран
Поиск путей выхода из "тупикового положения" беднейших стран мира в обслуживании и реструктуризации их долгов станет центральной темой обсуждения президента... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T23:40
2023-04-09T23:40
2023-04-09T23:40
кристалина георгиева
всемирный банк
мвф
экономика
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Поиск путей выхода из "тупикового положения" беднейших стран мира в обслуживании и реструктуризации их долгов станет центральной темой обсуждения президента Всемирного банка Дэвида Малпасса на предстоящей весенней сессии организации, написал он в воскресенье. По словам Малпасса, он намерен обсуждать проблему долгового кризиса на мероприятиях с участием министров финансов Индии, Эфиопии, Ямайки а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. "Я хотел бы увидеть серьезное обсуждение долгового "тупика", а именно формальную приостановку обслуживания долга по запросу страны-должника в начале процесса реструктуризации долга", - добавил президент Всемирного банка. Как указал Малпасс, в настоящее время кредиторы тратят жизненно важные месяцы на обсуждение вопросов, которые необходимо согласовывать заранее, включая шаги по процессу реструктуризации долга и сроки. "Нам важно добиться прогресса: страны нуждаются в прозрачности, устойчивых долговых нагрузках для возобновления инвестиций, замедляющихся из–за тупика", - добавил он. Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что среди стран с низкими доходами 15% уже имеют долговые проблемы, а еще 45% уязвимы перед проблемой больших долгов. Подобные сложности, отмечала она, вызывают обеспокоенность относительно потенциальной волны запросов на реструктуризацию долга.
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кристалина георгиева, всемирный банк, мвф, экономика, в мире
Кристалина Георгиева, Всемирный банк, МВФ, Экономика, В мире
Всемирный банк призвал искать выход из "тупика" с долгами беднейших стран
Глава Всемирного банка Малпасса призвал искать выход из "тупика" с долгами беднейших стран
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Поиск путей выхода из "тупикового положения" беднейших стран мира в обслуживании и реструктуризации их долгов станет центральной темой обсуждения президента Всемирного банка Дэвида Малпасса на предстоящей весенней сессии организации, написал он в воскресенье.
«
"Решение тупикового положения с реструктуризациями долга, особенно в беднейших странах мира, будет в центре обсуждений", - указал Малпасс он в своей статье, опубликованной Всемирным банком.
По словам Малпасса, он намерен обсуждать проблему долгового кризиса на мероприятиях с участием министров финансов Индии
, Эфиопии
, Ямайки
а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой
.
"Я хотел бы увидеть серьезное обсуждение долгового "тупика", а именно формальную приостановку обслуживания долга по запросу страны-должника в начале процесса реструктуризации долга", - добавил президент Всемирного банка.
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Как указал Малпасс, в настоящее время кредиторы тратят жизненно важные месяцы на обсуждение вопросов, которые необходимо согласовывать заранее, включая шаги по процессу реструктуризации долга и сроки.
"Нам важно добиться прогресса: страны нуждаются в прозрачности, устойчивых долговых нагрузках для возобновления инвестиций, замедляющихся из–за тупика", - добавил он.
Ранее директор-распорядитель МВФ
Кристалина Георгиева сообщала, что среди стран с низкими доходами 15% уже имеют долговые проблемы, а еще 45% уязвимы перед проблемой больших долгов. Подобные сложности, отмечала она, вызывают обеспокоенность относительно потенциальной волны запросов на реструктуризацию долга.
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