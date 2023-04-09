https://ria.ru/20230409/diversanty-1864028268.html

Российские силы уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов ВСУ

Российские силы уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023

Российские силы уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов ВСУ

Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T05:05

2023-04-09T05:05

2023-04-09T09:10

специальная военная операция на украине

александр красюк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."Также огнем артиллерии сорвали три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка", — добавил он.Кроме того, расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук" и "Тор" уничтожили в районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана четыре беспилотника врага: "Фурия", "Валькирия", "Эльф", "Лелека-100"."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" под командованием рядового Александра Красюка уничтожил орудие противника Д-30", — добавил Зыбинский.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230409/kadyrov-1864025925.html

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александр красюк, вооруженные силы украины