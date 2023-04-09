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Российские силы уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 09.04.2023 (обновлено: 09:10 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/diversanty-1864028268.html
Российские силы уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов ВСУ
Российские силы уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2023
Российские силы уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T05:05
2023-04-09T09:10
специальная военная операция на украине
александр красюк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."Также огнем артиллерии сорвали три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка", — добавил он.Кроме того, расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук" и "Тор" уничтожили в районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана четыре беспилотника врага: "Фурия", "Валькирия", "Эльф", "Лелека-100"."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" под командованием рядового Александра Красюка уничтожил орудие противника Д-30", — добавил Зыбинский.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230409/kadyrov-1864025925.html
РИА Новости
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александр красюк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Красюк, Вооруженные силы Украины
Российские силы уничтожили в Харьковской области две группы диверсантов ВСУ

Российские военные уничтожили на Купянском направлении две группы украинских диверсантов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"Также огнем артиллерии сорвали три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка", — добавил он.
Кроме того, расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук" и "Тор" уничтожили в районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана четыре беспилотника врага: "Фурия", "Валькирия", "Эльф", "Лелека-100".
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 "Мста-Б" под командованием рядового Александра Красюка уничтожил орудие противника Д-30", — добавил Зыбинский.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр КрасюкВооруженные силы Украины
 
 
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