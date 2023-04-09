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Глава СК проследит за делом об отравлении ребенка в детсаду в Новой Москве
Глава СК проследит за делом об отравлении ребенка в детсаду в Новой Москве - РИА Новости, 09.04.2023
Глава СК проследит за делом об отравлении ребенка в детсаду в Новой Москве
Главе Следственного комитета России будет доложено о ходе расследования уголовного дела об отравлении ребенка бытовой химией в детсаду Новой Москвы, сообщается... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:05
2023-04-09T13:05
2023-04-09T13:05
происшествия
россия
москва
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Главе Следственного комитета России будет доложено о ходе расследования уголовного дела об отравлении ребенка бытовой химией в детсаду Новой Москвы, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что, по предварительной информации, в городе Щербинка 6-летний мальчик выпил жидкость для посудомоечной машины в детском дошкольном учреждении. По данному факту было возбуждено уголовное дело. "Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в одном из детских садов Москвы... Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230406/kareliya-1863395618.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Происшествия, Россия, Москва, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК проследит за делом об отравлении ребенка в детсаду в Новой Москве
Глава СК проследит за делом об отравлении ребенка бытовой химией в детсаду в Новой Москве