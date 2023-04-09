https://ria.ru/20230409/detsad-1864063595.html

Глава СК проследит за делом об отравлении ребенка в детсаду в Новой Москве

Глава СК проследит за делом об отравлении ребенка в детсаду в Новой Москве - РИА Новости, 09.04.2023

Глава СК проследит за делом об отравлении ребенка в детсаду в Новой Москве

Главе Следственного комитета России будет доложено о ходе расследования уголовного дела об отравлении ребенка бытовой химией в детсаду Новой Москвы, сообщается... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:05

2023-04-09T13:05

2023-04-09T13:05

происшествия

россия

москва

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Главе Следственного комитета России будет доложено о ходе расследования уголовного дела об отравлении ребенка бытовой химией в детсаду Новой Москвы, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что, по предварительной информации, в городе Щербинка 6-летний мальчик выпил жидкость для посудомоечной машины в детском дошкольном учреждении. По данному факту было возбуждено уголовное дело. "Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в одном из детских садов Москвы... Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230406/kareliya-1863395618.html

россия

москва

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)