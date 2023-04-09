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Выброшенные в море в Севастополе дельфины адаптировались, заявила ученый - РИА Новости, 09.04.2023
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08:50 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/delfiny-1864039828.html
Выброшенные в море в Севастополе дельфины адаптировались, заявила ученый
Выброшенные в море в Севастополе дельфины адаптировались, заявила ученый - РИА Новости, 09.04.2023
Выброшенные в море в Севастополе дельфины адаптировались, заявила ученый
Поиски выпущенных в море в ноябре 2022 года из севастопольского дельфинария четырех дельфинов были бесполезны, поскольку животные адаптировались к естественной... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T08:50
2023-04-09T08:50
общество
севастополь
михаил развожаев
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Поиски выпущенных в море в ноябре 2022 года из севастопольского дельфинария четырех дельфинов были бесполезны, поскольку животные адаптировались к естественной среде, сказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной биостанции Ирина Логомилова. В начале ноября 2022 года очевидцы сняли видео, как неизвестные в Севастополе выпускали в море дельфинов. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что их выбросил владелец местного дельфинария. В неволе четверо млекопитающих прожили больше 10 лет. Владелец дельфинария после проверки был оштрафован, а власти организовали поиск дельфинов в акватории, которые результата не дали. "Понятно, что стресс у млекопитающих был, но главное, что дельфины выпущены единой группой. Это социальное животное, живут группами, семьями и это 100% гарантия их адаптации в море. Насколько известно, они были хорошо упитаны, это говорит о хорошем здоровье. Плюс – время года, когда в том районе в море много рыбы. Если со стороны человеческого фактора не было негатива – попадание в сети и т.п., то с ними все хорошо. То есть, искать их не было необходимости", - сказала Логомилова. По словам специалиста, первые сутки показали, что животные не были дезориентированы и они преодолели внезапную перемену среды. "В Турции была история, когда дельфины - два самца прожили в неволе 8 лет и их больше года реабилитировали в бухте, пытались заставить ловить живую рыбу, охотиться на нее, а они отказывались. Потом их выпустили и через два часа они были за десятки миль от этого места, и они вернулись к месту, где их отловили, и охотились сами, были в группе как свободно живущие дельфины", - рассказала она.
https://ria.ru/20221114/delfin-1831426016.html
https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html
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общество, севастополь, михаил развожаев, турция
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев, Турция
Выброшенные в море в Севастополе дельфины адаптировались, заявила ученый

Биолог: выброшенные в море в Севастополе дельфины адаптировались, их поиски не нужны

© Pexels/Jonas Von WerneПодписатьсяАфалины в океане
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© Pexels/Jonas Von WerneПодписаться
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Поиски выпущенных в море в ноябре 2022 года из севастопольского дельфинария четырех дельфинов были бесполезны, поскольку животные адаптировались к естественной среде, сказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной биостанции Ирина Логомилова.
В начале ноября 2022 года очевидцы сняли видео, как неизвестные в Севастополе выпускали в море дельфинов. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что их выбросил владелец местного дельфинария. В неволе четверо млекопитающих прожили больше 10 лет. Владелец дельфинария после проверки был оштрафован, а власти организовали поиск дельфинов в акватории, которые результата не дали.
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"Понятно, что стресс у млекопитающих был, но главное, что дельфины выпущены единой группой. Это социальное животное, живут группами, семьями и это 100% гарантия их адаптации в море. Насколько известно, они были хорошо упитаны, это говорит о хорошем здоровье. Плюс – время года, когда в том районе в море много рыбы. Если со стороны человеческого фактора не было негатива – попадание в сети и т.п., то с ними все хорошо. То есть, искать их не было необходимости", - сказала Логомилова.
По словам специалиста, первые сутки показали, что животные не были дезориентированы и они преодолели внезапную перемену среды.
Турции была история, когда дельфины - два самца прожили в неволе 8 лет и их больше года реабилитировали в бухте, пытались заставить ловить живую рыбу, охотиться на нее, а они отказывались. Потом их выпустили и через два часа они были за десятки миль от этого места, и они вернулись к месту, где их отловили, и охотились сами, были в группе как свободно живущие дельфины", - рассказала она.
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