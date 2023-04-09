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СМИ: в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов - РИА Новости, 09.04.2023
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05:23 09.04.2023 (обновлено: 07:09 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/damask-1864028851.html
СМИ: в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов
СМИ: в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов - РИА Новости, 09.04.2023
СМИ: в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов
Серия взрывов произошла в окрестностях Дамаска, сообщил в воскресенье сирийский телеканал "Аль-Ихбария". РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T05:23
2023-04-09T07:09
дамаск (город)
сирия
армия обороны израиля
голанские высоты
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Серия взрывов произошла в окрестностях Дамаска, сообщил в воскресенье сирийский телеканал "Аль-Ихбария".В свою очередь пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале сообщила, что вновь начала обстреливать территорию Сирии.В воскресенье израильская армия также сообщила, что открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам. Ранее она подтвердила, что три ракеты были запущены в направлении Голанских высот, две из которых достигли Израиля. Одна из ракет упала на открытой местности, а вторая была сбита средствами ПРО.Это второй за несколько часов ракетный обстрел по израильской территории с территории Сирии.
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дамаск (город)
сирия
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дамаск (город), сирия, армия обороны израиля, голанские высоты, в мире
Дамаск (город), Сирия, Армия обороны Израиля, Голанские высоты, В мире
СМИ: в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов

"Аль-Ихбария": в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов, их характер уточняется

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Серия взрывов произошла в окрестностях Дамаска, сообщил в воскресенье сирийский телеканал "Аль-Ихбария".
«
"В окрестностях Дамаска были слышны взрывы, их характер уточняется", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале сообщила, что вновь начала обстреливать территорию Сирии.
В воскресенье израильская армия также сообщила, что открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам. Ранее она подтвердила, что три ракеты были запущены в направлении Голанских высот, две из которых достигли Израиля. Одна из ракет упала на открытой местности, а вторая была сбита средствами ПРО.
Это второй за несколько часов ракетный обстрел по израильской территории с территории Сирии.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Дамаском, сообщили СМИ
4 апреля, 00:34
 
Дамаск (город)СирияАрмия обороны ИзраиляГоланские высотыВ мире
 
 
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