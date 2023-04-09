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СМИ: в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов
СМИ: в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов - РИА Новости, 09.04.2023
СМИ: в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов
Серия взрывов произошла в окрестностях Дамаска, сообщил в воскресенье сирийский телеканал "Аль-Ихбария". РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T05:23
2023-04-09T05:23
2023-04-09T07:09
дамаск (город)
сирия
армия обороны израиля
голанские высоты
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Серия взрывов произошла в окрестностях Дамаска, сообщил в воскресенье сирийский телеканал "Аль-Ихбария".В свою очередь пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале сообщила, что вновь начала обстреливать территорию Сирии.В воскресенье израильская армия также сообщила, что открыла артиллерийский огонь по Сирии в ответ на запуск ракет по Голанским высотам. Ранее она подтвердила, что три ракеты были запущены в направлении Голанских высот, две из которых достигли Израиля. Одна из ракет упала на открытой местности, а вторая была сбита средствами ПРО.Это второй за несколько часов ракетный обстрел по израильской территории с территории Сирии.
https://ria.ru/20230404/damask-1862783930.html
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сирия
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дамаск (город), сирия, армия обороны израиля, голанские высоты, в мире
Дамаск (город), Сирия, Армия обороны Израиля, Голанские высоты, В мире
СМИ: в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов
"Аль-Ихбария": в окрестностях Дамаска произошла серия взрывов, их характер уточняется