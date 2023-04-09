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В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.04.2023
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11:11 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/covid-19-1864052337.html
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 887 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:11
2023-04-09T11:11
москва
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 887 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 887, госпитализированы 107 человек, выздоровели 902 человека, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1317 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 488 599 случаев коронавируса, выздоровели 3 295 831 человек, умерли 48 528 человек.
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москва, коронавирус covid-19, общество
Москва, Коронавирус COVID-19, Общество
В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 887 случаев COVID-19

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 887 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 887, госпитализированы 107 человек, выздоровели 902 человека, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1317 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 488 599 случаев коронавируса, выздоровели 3 295 831 человек, умерли 48 528 человек.
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