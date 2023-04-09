https://ria.ru/20230409/covid-19-1864052337.html

В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 107 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 887 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T11:11

2023-04-09T11:11

2023-04-09T11:11

москва

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 887 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 887, госпитализированы 107 человек, выздоровели 902 человека, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 1317 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 488 599 случаев коронавируса, выздоровели 3 295 831 человек, умерли 48 528 человек.

https://ria.ru/20230408/mladentsy-1864008935.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус covid-19, общество