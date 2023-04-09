https://ria.ru/20230409/covid-19-1864051863.html

В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 09.04.2023

В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 602 пациента с COVID-19, выздоровели 7303 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T11:06

2023-04-09T11:06

2023-04-09T11:06

общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 602 пациента с COVID-19, выздоровели 7303 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 9 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 602 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50,7%... Выздоровели за сутки 7303 человека, или на 26,6% меньше в сравнении с 8 апреля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение - в 63, в девяти регионах ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявлено 8008 новых случаев COVID-19, скончались 36 человек."Выявлено 8008 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230408/mladentsy-1864008935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19