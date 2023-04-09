https://ria.ru/20230409/covid-19-1864051863.html
В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 09.04.2023
В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 602 пациента с COVID-19, выздоровели 7303 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:06
2023-04-09T11:06
2023-04-09T11:06
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 602 пациента с COVID-19, выздоровели 7303 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 9 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 602 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50,7%... Выздоровели за сутки 7303 человека, или на 26,6% меньше в сравнении с 8 апреля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение - в 63, в девяти регионах ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявлено 8008 новых случаев COVID-19, скончались 36 человек."Выявлено 8008 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230408/mladentsy-1864008935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 8008 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
В России за сутки госпитализированы 602 пациента с COVID-19, выздоровели 7303 человека, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 9 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 602 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50,7%... Выздоровели за сутки 7303 человека, или на 26,6% меньше в сравнении с 8 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 13 регионах, снижение - в 63, в девяти регионах ситуация не изменилась.
Всего в России за сутки выявлено 8008 новых случаев COVID-19
, скончались 36 человек.
"Выявлено 8008 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.
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