Чехия впервые обозначит Россию и Китай в качестве угроз своей безопасности
"Чешское радио": Прага намерена признать Россию и Китай угрозами национальной безопасности
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 9 апр – РИА Новости. Чехия впервые в своих стратегических документах назовет Россию и Китай в качестве угроз своей безопасности, ранее документы включали такие размытые формулировки, как, например, "определенные государства", сообщило в субботу Чешское радио со ссылкой на ответственного сотрудника минобороны Яна Иреша.
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"До сих пор "Стратегия безопасности" и "Стратегия обороны", два основных документа чешской политики безопасности и обороны, включали формулировки общего характера, такие, как "определенные государства" или "нестабильность и региональные конфликты в евроатлантическом регионе". Теперь Чехия в своих стратегических документах впервые назовет Россию и Китай в качестве угроз своей безопасности", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники минобороны и МИД работают над документами, которые определяют позиции, амбиции и планы Чехии в области безопасности и оборонной политики.
"В обоих документах, в "Стратегии безопасности" и в "Стратегии обороны", будут четко указаны источники самых больших угроз республике. Кроме терроризма, это будут Россия и Китай", - цитирует Чешское радио Иреша, который занимает пост директор отдела оборонной политики и стратегии минобороны и отвечает за обновление документов военного ведомства.
После обновления двух основных документов последует работа над другими, в частности, "Долгосрочная перспектива обороны" и "Концепция строительства чешской армии".
"Нынешние версии этих документов устарели... В них неконкретно упоминаются "некоторые государства, которые стремятся пересмотреть существующий международный порядок" а также говорится о РФ, которая "на востоке Европы открыто реализует свои властные амбиции, в том числе, с использованием военной силы", но это не является прямым указанием на Россию как угрозу безопасности Чехии", - отмечает Чешское радио.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".