https://ria.ru/20230409/buryatiya-1864030769.html

В Бурятии за сутки тушили 20 лесных пожаров

В Бурятии за сутки тушили 20 лесных пожаров - РИА Новости, 09.04.2023

В Бурятии за сутки тушили 20 лесных пожаров

Работы по тушению двадцати лесных пожаров проводились за последние сутки в одиннадцати районах Бурятии, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T06:11

2023-04-09T06:11

2023-04-09T06:11

улан-удэ

тункинский район

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УЛАН-УДЭ, 9 апр - РИА Новости. Работы по тушению двадцати лесных пожаров проводились за последние сутки в одиннадцати районах Бурятии, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. В воскресенье в Улан-Удэ прошло очередное заседание оперштаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. Как отметил зампред, из-за палов травы сгорает не только лес, но и населенные пункты. Он призвал глав районов и поселений, а также ведомства усилить работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп с целью пресечения нарушений правил пожарной безопасности и оперативного обнаружения возгораний. Также провести работу совместно с жителями по уборке сухой травы на кладбищах, чтобы не допустить возгораний. "За прошедшие сутки проводились работы по тушению 20 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевского, Закаменского, Курумканского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Хоринского и Тункинского районов. Тринадцать лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем, семь - из-за перехода огня с земель иных категорий", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на тушение лесных пожаров работали около 670 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, задействовано 113 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 5 тысяч гектаров, из которых 4250 - не покрытая лесом площадь. Десять лесных пожаров на данный момент ликвидированы. Продолжается тушение одиннадцати лесных пожаров, в том числе локализованных очагов. В республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230408/pozhar-1863940638.html

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улан-удэ

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улан-удэ, тункинский район