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Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими - РИА Новости, 09.04.2023
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14:25 09.04.2023 (обновлено: 14:28 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/bezopasnost-1864072174.html
Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими
Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими - РИА Новости, 09.04.2023
Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими
Прежние контуры безопасности уже не действуют, они устарели, поскольку возникли новые угрозы, а те угрозы, которые были завуалированы, уже выпячиваются вперед,... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:25
2023-04-09T14:28
дмитрий песков
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
павел зарубин
безопасность
союзное государство
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Прежние контуры безопасности уже не действуют, они устарели, поскольку возникли новые угрозы, а те угрозы, которые были завуалированы, уже выпячиваются вперед, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве, итогом стало поручение подготовить концепцию безопасности Союзного государства. Говоря о переговорах лидеров по целому ряду двусторонних вопросов, Песков отметил, что все договоренности дадут импульс для дальнейшей реализации. "Такой дополнительный импульс дали уже всем бюрократам в хорошем смысле этого слова, правительствам с тем, чтобы уже на экспертном уровне, что называется, финализировать те политические договоренности, которых достигли президенты", - пояснил он.
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дмитрий песков, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, павел зарубин, безопасность, союзное государство
Дмитрий Песков, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Безопасность, Союзное государство
Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими

Песков назвал прежние контуры концепции безопасности Союзного государства устаревшими

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Прежние контуры безопасности уже не действуют, они устарели, поскольку возникли новые угрозы, а те угрозы, которые были завуалированы, уже выпячиваются вперед, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве, итогом стало поручение подготовить концепцию безопасности Союзного государства.
«
"Именно сейчас уже стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют, они уже устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости, возникли новые угрозы, те угрозы, которые были ранее завуалированы, сейчас они уже выпячиваются вперед, все маски сорваны и поэтому соответствующим образом уже нужно позиционировать наше отношение ко всему происходящему", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".
Говоря о переговорах лидеров по целому ряду двусторонних вопросов, Песков отметил, что все договоренности дадут импульс для дальнейшей реализации.
"Такой дополнительный импульс дали уже всем бюрократам в хорошем смысле этого слова, правительствам с тем, чтобы уже на экспертном уровне, что называется, финализировать те политические договоренности, которых достигли президенты", - пояснил он.
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Дмитрий ПесковРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинБезопасностьСоюзное государство
 
 
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