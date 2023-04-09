https://ria.ru/20230409/bezopasnost-1864072174.html

Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими

Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими - РИА Новости, 09.04.2023

Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими

Прежние контуры безопасности уже не действуют, они устарели, поскольку возникли новые угрозы, а те угрозы, которые были завуалированы, уже выпячиваются вперед,... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:25

2023-04-09T14:25

2023-04-09T14:28

дмитрий песков

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

павел зарубин

безопасность

союзное государство

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Прежние контуры безопасности уже не действуют, они устарели, поскольку возникли новые угрозы, а те угрозы, которые были завуалированы, уже выпячиваются вперед, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве, итогом стало поручение подготовить концепцию безопасности Союзного государства. Говоря о переговорах лидеров по целому ряду двусторонних вопросов, Песков отметил, что все договоренности дадут импульс для дальнейшей реализации. "Такой дополнительный импульс дали уже всем бюрократам в хорошем смысле этого слова, правительствам с тем, чтобы уже на экспертном уровне, что называется, финализировать те политические договоренности, которых достигли президенты", - пояснил он.

https://ria.ru/20230409/pvo-1864036579.html

россия

белоруссия

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дмитрий песков, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, павел зарубин, безопасность, союзное государство