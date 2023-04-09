https://ria.ru/20230409/bayden-1864099206.html

"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков

"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков - РИА Новости, 09.04.2023

"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков

Президент США Джо Байден не посетит коронацию британского короля Карла III, что будет рассматриваться консервативными парламентариями как "удар в спину"... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T19:50

2023-04-09T19:50

2023-04-09T20:05

политика

сша

северная ирландия

лондон

джо байден

карл iii

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не посетит коронацию британского короля Карла III, что будет рассматриваться консервативными парламентариями как "удар в спину" Лондону, пишет газета Express.Как отмечается в статье, глава Белого дома прилетит 11 апреля в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения (1998), положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. Но американский лидер отказался приехать на церемонию коронации британского монарха, которая состоится в мае.По информации издания, члены парламента от Консервативной партии очень расстроены решением Байдена и считают его "ударом ножом в спину" Лондона. По мнению депутатов, президент США своим жестом пренебрег отношениями с Соединенным Королевством.

https://ria.ru/20220717/bayden-1803068469.html

сша

северная ирландия

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политика, сша, северная ирландия, лондон, джо байден, карл iii