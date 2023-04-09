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"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков
"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков - РИА Новости, 09.04.2023
"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков
Президент США Джо Байден не посетит коронацию британского короля Карла III, что будет рассматриваться консервативными парламентариями как "удар в спину"... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:50
2023-04-09T19:50
2023-04-09T20:05
политика
сша
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лондон
джо байден
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не посетит коронацию британского короля Карла III, что будет рассматриваться консервативными парламентариями как "удар в спину" Лондону, пишет газета Express.Как отмечается в статье, глава Белого дома прилетит 11 апреля в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения (1998), положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. Но американский лидер отказался приехать на церемонию коронации британского монарха, которая состоится в мае.По информации издания, члены парламента от Консервативной партии очень расстроены решением Байдена и считают его "ударом ножом в спину" Лондона. По мнению депутатов, президент США своим жестом пренебрег отношениями с Соединенным Королевством.
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политика, сша, северная ирландия, лондон, джо байден, карл iii
Политика, США, Северная Ирландия, Лондон, Джо Байден, Карл III
"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков
Express: отказ Байдена прилететь на коронацию Карла III будет ударом в спину Британии