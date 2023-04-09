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"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков - РИА Новости, 09.04.2023
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19:50 09.04.2023 (обновлено: 20:05 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/bayden-1864099206.html
"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков
"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков - РИА Новости, 09.04.2023
"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков
Президент США Джо Байден не посетит коронацию британского короля Карла III, что будет рассматриваться консервативными парламентариями как "удар в спину"... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T19:50
2023-04-09T20:05
политика
сша
северная ирландия
лондон
джо байден
карл iii
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не посетит коронацию британского короля Карла III, что будет рассматриваться консервативными парламентариями как "удар в спину" Лондону, пишет газета Express.Как отмечается в статье, глава Белого дома прилетит 11 апреля в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения (1998), положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. Но американский лидер отказался приехать на церемонию коронации британского монарха, которая состоится в мае.По информации издания, члены парламента от Консервативной партии очень расстроены решением Байдена и считают его "ударом ножом в спину" Лондона. По мнению депутатов, президент США своим жестом пренебрег отношениями с Соединенным Королевством.
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политика, сша, северная ирландия, лондон, джо байден, карл iii
Политика, США, Северная Ирландия, Лондон, Джо Байден, Карл III
"Удар ножом в спину". Байден привел в ярость британских политиков

Express: отказ Байдена прилететь на коронацию Карла III будет ударом в спину Британии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не посетит коронацию британского короля Карла III, что будет рассматриваться консервативными парламентариями как "удар в спину" Лондону, пишет газета Express.
Как отмечается в статье, глава Белого дома прилетит 11 апреля в Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения (1998), положившего конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. Но американский лидер отказался приехать на церемонию коронации британского монарха, которая состоится в мае.
По информации издания, члены парламента от Консервативной партии очень расстроены решением Байдена и считают его "ударом ножом в спину" Лондона. По мнению депутатов, президент США своим жестом пренебрег отношениями с Соединенным Королевством.
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