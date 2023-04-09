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Барельеф Черномырдина открыли в аэропорту Надыма в ЯНАО - РИА Новости, 09.04.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:20 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/barelef-1864090741.html
Барельеф Черномырдина открыли в аэропорту Надыма в ЯНАО
Барельеф Черномырдина открыли в аэропорту Надыма в ЯНАО - РИА Новости, 09.04.2023
Барельеф Черномырдина открыли в аэропорту Надыма в ЯНАО
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в воскресенье открыл барельеф известного политика Виктора Черномырдина в аэропорту Надыма, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T18:20
2023-04-09T18:20
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
виктор черномырдин
надым
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САЛЕХАРД, 9 апр – РИА Новости.​ Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в воскресенье открыл барельеф известного политика Виктора Черномырдина в аэропорту Надыма, сообщает пресс-служба губернатора региона. ​"В Надымском аэропорту, которому 27 марта указом президента присвоено имя Виктора Черномырдина, в торжественной обстановке открыли барельеф политика. В церемонии принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сын Виктора Черномырдина Андрей, ветераны и сотрудники "Газпрома", жители города", - говорится в сообщении.Мероприятие состоялось в день рождения легендарного политика. В этот день ему исполнилось бы 85 лет.В здании аэропорта выполнен ремонт, он стал более современным. На пол уложили новую плитку, выполнили отделку стен, отремонтировали лестничные пролеты, заменили освещение, отремонтировали санузлы и поменяли всю сантехнику, сообщают власти.В начале лета начнется обустройство привокзальной площади. На территории более 50 тысяч квадратных метров обустроят зоны краткосрочного и долгосрочного паркинга, бесплатную парковку, зоны для общественного транспорта и такси. Всего там смогут разместиться 318 машин. Автобусам выделят отдельную полосу для движения. В планах - масштабная реконструкция аэродрома и терминала.Пресс-служба также отмечает, что авиакомпания "Ямал" присвоила имя Черномырдина самолету "Суперджет-100". Сегодня борт с его именем совершил первый рейс по маршруту Тюмень - Надым. На этом самолете прибыли в город ветераны гражданской авиации Владимир Чмыхун и Николай Малышенко. Борт будет обслуживать разные маршруты авиакомпании, уточняет пресс-служба.Виктор Черномырдин внес весомый вклад в развитие Крайнего Севера, ТЭК и страны. Он посвятил всю свою жизнь работе в газовой промышленности. В переломный для страны момент, в конце 1980-х, политик реорганизовал министерство газовой промышленности СССР в государственный газодобывающий концерн "Газпром", который он и возглавил. Это стало "планом по спасению" ТЭК. При нем были заложены основы современной рыночной системы, созданы крупнейшие нефтяные компании, банковская и налоговая системы, отмечают власти.
https://ria.ru/20230329/rekonstruktsiya-1861600383.html
https://ria.ru/20230329/medoborudovanie-1861599568.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), виктор черномырдин, надым
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Виктор Черномырдин, Надым

Барельеф Черномырдина открыли в аэропорту Надыма в ЯНАО

© Фото : Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округаБарельеф Виктора Черномырдина
Барельеф Виктора Черномырдина - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© Фото : Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
Барельеф Виктора Черномырдина
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 9 апр – РИА Новости.​ Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в воскресенье открыл барельеф известного политика Виктора Черномырдина в аэропорту Надыма, сообщает пресс-служба губернатора региона. ​
"В Надымском аэропорту, которому 27 марта указом президента присвоено имя Виктора Черномырдина, в торжественной обстановке открыли барельеф политика. В церемонии принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сын Виктора Черномырдина Андрей, ветераны и сотрудники "Газпрома", жители города", - говорится в сообщении.
Мероприятие состоялось в день рождения легендарного политика. В этот день ему исполнилось бы 85 лет.
В здании аэропорта выполнен ремонт, он стал более современным. На пол уложили новую плитку, выполнили отделку стен, отремонтировали лестничные пролеты, заменили освещение, отремонтировали санузлы и поменяли всю сантехнику, сообщают власти.
Аэропорт Надым - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Артюхов: реконструкция надымского аэропорта пройдет в несколько этапов
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В начале лета начнется обустройство привокзальной площади. На территории более 50 тысяч квадратных метров обустроят зоны краткосрочного и долгосрочного паркинга, бесплатную парковку, зоны для общественного транспорта и такси. Всего там смогут разместиться 318 машин. Автобусам выделят отдельную полосу для движения. В планах - масштабная реконструкция аэродрома и терминала.
Пресс-служба также отмечает, что авиакомпания "Ямал" присвоила имя Черномырдина самолету "Суперджет-100". Сегодня борт с его именем совершил первый рейс по маршруту Тюмень - Надым. На этом самолете прибыли в город ветераны гражданской авиации Владимир Чмыхун и Николай Малышенко. Борт будет обслуживать разные маршруты авиакомпании, уточняет пресс-служба.
Виктор Черномырдин внес весомый вклад в развитие Крайнего Севера, ТЭК и страны. Он посвятил всю свою жизнь работе в газовой промышленности. В переломный для страны момент, в конце 1980-х, политик реорганизовал министерство газовой промышленности СССР в государственный газодобывающий концерн "Газпром", который он и возглавил. Это стало "планом по спасению" ТЭК. При нем были заложены основы современной рыночной системы, созданы крупнейшие нефтяные компании, банковская и налоговая системы, отмечают власти.
Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Больницы на Ямале досрочно получат около 450 единиц медоборудования
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Виктор ЧерномырдинНадым
 
 
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