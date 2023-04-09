https://ria.ru/20230409/avtoprobeg-1864096283.html

Автопробег доставит из Приморья в зону спецоперации машины и икону

Автопробег доставит из Приморья в зону спецоперации машины и икону - РИА Новости, 09.04.2023

Автопробег доставит из Приморья в зону спецоперации машины и икону

Участники автопробега "Дорога к Победе" доставят из Владивостока в зону спецоперации автомобили приморским бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T19:29

2023-04-09T19:29

2023-04-09T19:29

специальная военная операция на украине

общество

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости. Участники автопробега "Дорога к Победе" доставят из Владивостока в зону спецоперации автомобили приморским бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и Росгвардии, а также икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, сообщает правительство региона. "Главная задача автопробега "Дорога к Победе" – доставить до 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и бойцов Росгвардии из Приморья автомобили, приобретенные на средства жителей края, а также сопроводить и передать икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре", - говорится в сообщении. Автоколонне предстоит преодолеть 9,5 тысячи километров, посетив 25 городов. Помимо приморских, это - Хабаровск, Биробиджан, Магдагачи, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Луганск и Донецк. "Участниками автопробега станут более трех тысяч человек, планируется задействовать 250 автомобилей. Нам определено проехать по всем городам, которые есть в маршруте, встретиться с общественностью и молодежью и донести до них правду о героизме и стойкости наших бойцов, которые находятся сейчас на фронте и выполняют задачи специальной военной операции", – сказал председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн" Владимир Лобастов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863958880.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владивосток, приморский край