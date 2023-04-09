https://ria.ru/20230409/aktsiz-1864063099.html

Минск с апреля будет получать обратный акциз в нефтепереработке

Минск с апреля будет получать обратный акциз в нефтепереработке - РИА Новости, 09.04.2023

Минск с апреля будет получать обратный акциз в нефтепереработке

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что Минск с апреля начнет получать деньги от так называемого обратного акциза в нефтепереработке. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:02

2023-04-09T13:02

2023-04-09T16:10

экономика

белоруссия

минск

россия

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МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что Минск с апреля начнет получать деньги от так называемого обратного акциза в нефтепереработке. Минфины Белоруссии и РФ в прошлом году подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Как поясняли ранее в белорусском минфине, документ помогает белорусским предприятиям получать, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик в конце ноября сообщал, что благодаря принятому российской стороной решению о распространении на белорусские нефтепродукты демпфирующего механизма для белорусских НПЗ открылась возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. По его словам, достигнуты предварительные договоренности о ежемесячных поставках на этот рынок до 100 тысяч тонн дизельного топлива и до 50 тысяч тонн бензина с применением данного демпфирующего коэффициента. "С текущего месяца Беларусь начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере", - сообщило в воскресенье агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на слова Крутого. Говоря о белорусско-российской взаимодействии в нефтяной сфере, он отметил, что Минск не снимает "вопрос равного доступа к "трубе"". "Такого же, как у российских нефтедобывающих компаний, чтобы мы имели условия не хуже, чем при экспорте российской нефти на рынки третьих стран", - пояснил дипломат. Что касается ценообразования на сырую нефть, то, по его словам, по этому вопросу будут договариваться сами компании. "А если у них не получается, мы просим, чтобы это была некая смешанная совместная комиссия, которая могла бы принимать с учетом всех аспектов финальные решения, потому что нам, для Беларуси, важно держать ценовой паритет на уже готовые нефтепродукты в коридоре 10-15%. И вот те понижения цен на топливо (розничные цены на АЗС - ред.), которые происходят сегодня в нашей стране, они (происходят - ред.) именно в рамках этой политики ценовой балансировки между рынками двух стран, ее важно не упустить, она, по сути, ведется в еженедельном режиме", - пояснил Крутой.

https://ria.ru/20230403/rezervy-1862779077.html

https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, белоруссия, минск, россия