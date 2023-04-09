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В Москве аэроэкспресс можно будет оплатить с помощью биометрии - РИА Новости, 09.04.2023
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Туризм
 
00:21 09.04.2023 (обновлено: 00:45 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/aeroekspress-1863689392.html
В Москве аэроэкспресс можно будет оплатить с помощью биометрии
В Москве аэроэкспресс можно будет оплатить с помощью биометрии - РИА Новости, 09.04.2023
В Москве аэроэкспресс можно будет оплатить с помощью биометрии
Оплата по биометрии в Москве заработает летом этого года на всех направлениях аэроэкспресса, а также на четверти всех турникетов метро, сообщил заммэра Москвы... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T00:21
2023-04-09T00:45
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Оплата по биометрии в Москве заработает летом этого года на всех направлениях аэроэкспресса, а также на четверти всех турникетов метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Летом этого года на всех направлениях аэроэкспресса заработает оплата по биометрии. Система уже работает на всех станциях метро и МЦК, ещё и на Южном и Северном железнодорожных терминалах аэроэкспресса "Шереметьево", – сказал Ликсутов. – К лету 2023 года четверть всех турникетов метро будет принимать оплату по биометрии, то есть – 900". Он отметил, что системой биометрии пользуются сегодня 320 тысяч пользователей, количество их постоянно растет.
https://ria.ru/20230118/aeroekspress-1845743227.html
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новости - туризм, туризм, туристы, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк), шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Максим Ликсутов , Московское центральное кольцо (МЦК), Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, Внуково (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
В Москве аэроэкспресс можно будет оплатить с помощью биометрии

Оплата по биометрии в Москве заработает летом на всех направлениях аэроэкспресса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажир у двухэтажного поезда "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
Пассажир у двухэтажного поезда Аэроэкспресс в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Оплата по биометрии в Москве заработает летом этого года на всех направлениях аэроэкспресса, а также на четверти всех турникетов метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Летом этого года на всех направлениях аэроэкспресса заработает оплата по биометрии. Система уже работает на всех станциях метро и МЦК, ещё и на Южном и Северном железнодорожных терминалах аэроэкспресса "Шереметьево", – сказал Ликсутов. – К лету 2023 года четверть всех турникетов метро будет принимать оплату по биометрии, то есть – 900".
Он отметил, что системой биометрии пользуются сегодня 320 тысяч пользователей, количество их постоянно растет.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМаксим ЛиксутовМосковское центральное кольцо (МЦК)Шереметьево (аэропорт)АэроэкспрессВнуково (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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