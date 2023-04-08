https://ria.ru/20230408/zerno-1863715246.html

"Злачное" место. Кто возьмет под контроль российский зерновой рынок

"Злачное" место. Кто возьмет под контроль российский зерновой рынок - РИА Новости, 08.04.2023

"Злачное" место. Кто возьмет под контроль российский зерновой рынок

От российского зерна отказались сразу три крупных трейдера. В Минсельхозе заверили, что это не отразится на объемах продаж — освободившуюся нишу быстро займут... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:00

2023-04-08T08:00

2023-04-08T08:14

экономика

россия

аркадий злочевский

cargill

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

уралхим

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. От российского зерна отказались сразу три крупных трейдера. В Минсельхозе заверили, что это не отразится на объемах продаж — освободившуюся нишу быстро займут конкуренты. При этом компании не покидают страну окончательно. О ситуации на рынке — в материале РИА Новости.Никакого экспортаКанадская Viterra, американская Cargill и швейцарская Louis Dreyfus Company (LDC) к началу нового сельскохозяйственного сезона 1 июля закроют текущие обязательства и прекратят обслуживать поставки.Эксперты считают, что это не нанесет урона. В частности, "Уралхим" готов выкупить активы Cargill и Viterra. Генеральный директор предприятия Дмитрий Коняев подал соответствующее обращение президенту. Ранее губернаторы Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области просили снизить долю участия компаний-нерезидентов до 20%.Доцент кафедры экономики РЭУ Александр Тимофеев объясняет, что в новом сезоне на Cargill приходилось всего четыре процента экспорта. В 2022-м было 5,6. У Viterra и LDC — 4,1 и 2,2.Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский полагает, что иностранцев вынудили "уйти добровольно". Однако Cargill уходит не целиком. "У них есть комбикормовое производство, они перерабатывают крахмал в патоку. Эти активы пока остаются", — уточнил эксперт.Компании продадут элеваторы и терминалы для погрузки на суда. При этом контрольные пакеты акций принадлежат российским бенефициарам. Собственного флота для перевозки зерна у трейдеров в стране нет.Что изменитсяАналитики объясняют, что цены на зерно зависят от рынка, а не экспортеров. С точки зрения ведения операций мало что поменяется, так как квалифицированные специалисты не покинут страну, а просто перейдут к конкурентам. На спрос это также не повлияет.Злочевский отмечает, что в этом году география российских поставок расширилась до 80 стран (в прошлом было 60). Среди новых торговых партнеров — Алжир, традиционно сотрудничавший с Францией. Возобновились отгрузки в Пакистан. Саудовская Аравия, помимо традиционного ячменя, рекордно закупилась пшеницей, заняв третье место после Египта и Турции. "Всего Россия экспортировала 45 миллионов тонн зерна. Если удастся сохранить темп, то к концу сезона 30 июня мы выйдем на 62 миллиона тонн. Это абсолютный рекорд", — добавляет глава РЗС.По словам Тимофеева, спрос на зерно всегда будет высоким и в пищевой промышленности, и в животноводстве. С уходом частных трейдеров упростятся контакты на уровне правительств. Наиболее перспективные партнеры — Египет, Алжир, Марокко, Южная Африка, Нигерия.Специалисты полагают, что единая система государственного контроля обеспечит большую прозрачность сделок и повысит доверие покупателей. "Кроме того, это позволит увидеть всю цепочку от полей до заказчика", — уточняет Тимофеев.Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев добавляет: "Возвращение госконтроля над рынком зерна облегчит создание системы гарантированного качества. Российская продукция превратится в бренд".Непростые обстоятельстваСанкции сильно осложнили бизнес за пределами страны. Пошлины и дисконты держат цены на зерно ниже рыночных. Поскольку российские товары сопряжены с риском, за них платят меньше. В условиях роста издержек — стоимости железнодорожных и автомобильных перевозок, страховок — фермеры работают в убыток. "Российское зерно на 80 долларов дешевле мирового рынка. Аграриям тяжело покрыть расходы. Инвестиции тоже становятся не привлекательными — в такой ситуации они не окупаются", — отмечает Злочевский.Низкие внутренние цены выгодны смежным областям — мукомольной, хлебопекарной и животноводческой, но разоряют фермеров. Отмена пошлин могла бы помочь отрасли, подчеркивает эксперт.В Минсельхозе пока не планируют пересматривать механизмы расчета, однако экспортные сборы все же скорректируют. Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут объяснила, что учтут себестоимость, прогноз на урожай, внешнюю цену и курс рубля. Это почувствуется в следующем сезоне.С 2021-го в России гибкая — демпферная — система начисления пошлин. Согласно последней корректировке, с 5 по 11 апреля включительно сбор за экспорт пшеницы снизится до 5179,4 рубля за тонну, ячменя — до 799,4 рубля, на вывоз кукурузы — вырастет до 2943,6 рубля за тонну. Вырученные средства направят в виде субсидий аграрному сектору.

https://ria.ru/20230406/evropa-1862680763.html

https://ria.ru/20230402/banki-1861551522.html

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экономика, россия, аркадий злочевский, cargill, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), уралхим