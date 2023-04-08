Рейтинг@Mail.ru
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/yaponiya-1863998010.html
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки - РИА Новости, 08.04.2023
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил через адвокатов, что получает письма со словами поддержки, сообщила газета "Санкэй". РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:33
2023-04-08T19:33
в мире
япония
синдзо абэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801512733_0:553:2455:1934_1920x0_80_0_0_4c5b92533cd0e954cd091cb3cff7341e.jpg
ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил через адвокатов, что получает письма со словами поддержки, сообщила газета "Санкэй". Изданию стало известно от адвокатов Ямагами о том, что в место предварительного заключения ему приходят письма со словами поддержки от тех, кто, как и он сам, пострадал от "Церкви объединения". Через адвокатов он сообщил, что не может отвечать на письма, но надеется, что принятый закон о защите пострадавших от религиозных организаций и неправомерных пожертвований, будет способствовать помощи тем, кто пострадал от причастности своих родителей к религиозным организациям. Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения". Мотивы убийства Абэ стали поводом для принятия закона, защищающего детей и семьи адептов религиозных организаций. В начале года была завершена психиатрическая экспертиза Ямагами, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье "убийство". Его судьбу будет решать суд присяжных.
https://ria.ru/20230113/obvineniya-1844537268.html
https://ria.ru/20220715/ubiytsa-1802646341.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801512733_0:104:2455:1945_1920x0_80_0_0_c9746ddf3599797ba61140e66a545b83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, синдзо абэ
В мире, Япония, Синдзо Абэ
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки

Убийца экс-премьера Японии Абэ сообщил через адвокатов, что получает письма поддержки

© AP Photo / Yomiuri ShimbunТэцуя Ямагами
Тэцуя Ямагами - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Yomiuri Shimbun
Тэцуя Ямагами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил через адвокатов, что получает письма со словами поддержки, сообщила газета "Санкэй".
Изданию стало известно от адвокатов Ямагами о том, что в место предварительного заключения ему приходят письма со словами поддержки от тех, кто, как и он сам, пострадал от "Церкви объединения". Через адвокатов он сообщил, что не может отвечать на письма, но надеется, что принятый закон о защите пострадавших от религиозных организаций и неправомерных пожертвований, будет способствовать помощи тем, кто пострадал от причастности своих родителей к религиозным организациям.
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Убийце Синдзо Абэ предъявили официальные обвинения
13 января, 08:36
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.
Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек.
Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".
Мотивы убийства Абэ стали поводом для принятия закона, защищающего детей и семьи адептов религиозных организаций.
В начале года была завершена психиатрическая экспертиза Ямагами, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье "убийство". Его судьбу будет решать суд присяжных.
Тэцуя Ямагами - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством, сообщил его дядя
15 июля 2022, 11:43
 
В миреЯпонияСиндзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала