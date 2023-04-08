https://ria.ru/20230408/yaponiya-1863998010.html

Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки

Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки - РИА Новости, 08.04.2023

Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки

Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил через адвокатов, что получает письма со словами поддержки, сообщила газета "Санкэй". РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T19:33

2023-04-08T19:33

2023-04-08T19:33

в мире

япония

синдзо абэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801512733_0:553:2455:1934_1920x0_80_0_0_4c5b92533cd0e954cd091cb3cff7341e.jpg

ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил через адвокатов, что получает письма со словами поддержки, сообщила газета "Санкэй". Изданию стало известно от адвокатов Ямагами о том, что в место предварительного заключения ему приходят письма со словами поддержки от тех, кто, как и он сам, пострадал от "Церкви объединения". Через адвокатов он сообщил, что не может отвечать на письма, но надеется, что принятый закон о защите пострадавших от религиозных организаций и неправомерных пожертвований, будет способствовать помощи тем, кто пострадал от причастности своих родителей к религиозным организациям. Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения". Мотивы убийства Абэ стали поводом для принятия закона, защищающего детей и семьи адептов религиозных организаций. В начале года была завершена психиатрическая экспертиза Ямагами, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье "убийство". Его судьбу будет решать суд присяжных.

https://ria.ru/20230113/obvineniya-1844537268.html

https://ria.ru/20220715/ubiytsa-1802646341.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, синдзо абэ