https://ria.ru/20230408/yaponiya-1863998010.html
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки - РИА Новости, 08.04.2023
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил через адвокатов, что получает письма со словами поддержки, сообщила газета "Санкэй". РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:33
2023-04-08T19:33
2023-04-08T19:33
в мире
япония
синдзо абэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801512733_0:553:2455:1934_1920x0_80_0_0_4c5b92533cd0e954cd091cb3cff7341e.jpg
ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил через адвокатов, что получает письма со словами поддержки, сообщила газета "Санкэй". Изданию стало известно от адвокатов Ямагами о том, что в место предварительного заключения ему приходят письма со словами поддержки от тех, кто, как и он сам, пострадал от "Церкви объединения". Через адвокатов он сообщил, что не может отвечать на письма, но надеется, что принятый закон о защите пострадавших от религиозных организаций и неправомерных пожертвований, будет способствовать помощи тем, кто пострадал от причастности своих родителей к религиозным организациям. Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения". Мотивы убийства Абэ стали поводом для принятия закона, защищающего детей и семьи адептов религиозных организаций. В начале года была завершена психиатрическая экспертиза Ямагами, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье "убийство". Его судьбу будет решать суд присяжных.
https://ria.ru/20230113/obvineniya-1844537268.html
https://ria.ru/20220715/ubiytsa-1802646341.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801512733_0:104:2455:1945_1920x0_80_0_0_c9746ddf3599797ba61140e66a545b83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, синдзо абэ
В мире, Япония, Синдзо Абэ
Убийца Синдзо Абэ сообщил, что получает письма поддержки
Убийца экс-премьера Японии Абэ сообщил через адвокатов, что получает письма поддержки
ТОКИО, 8 апр – РИА Новости.
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил через адвокатов, что получает письма со словами поддержки, сообщила газета "Санкэй"
.
Изданию стало известно от адвокатов Ямагами о том, что в место предварительного заключения ему приходят письма со словами поддержки от тех, кто, как и он сам, пострадал от "Церкви объединения". Через адвокатов он сообщил, что не может отвечать на письма, но надеется, что принятый закон о защите пострадавших от религиозных организаций и неправомерных пожертвований, будет способствовать помощи тем, кто пострадал от причастности своих родителей к религиозным организациям.
Убийце Синдзо Абэ предъявили официальные обвинения
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов, на тот момент около 1 миллиона долларов по курсу) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.
Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Проститься с ним пришли 26 тысяч человек.
Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".
Мотивы убийства Абэ стали поводом для принятия закона, защищающего детей и семьи адептов религиозных организаций.
В начале года была завершена психиатрическая экспертиза Ямагами, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье "убийство". Его судьбу будет решать суд присяжных.
Убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством, сообщил его дядя