https://ria.ru/20230408/vulkan-1863952063.html

На Камчатке предложили изменить авиамаршруты из-за извержения вулкана

На Камчатке предложили изменить авиамаршруты из-за извержения вулкана - РИА Новости, 08.04.2023

На Камчатке предложили изменить авиамаршруты из-за извержения вулкана

Извержение вулкана на Камчатке представляет опасность для самолётов, авиакомпаниям предложено использовать альтернативные маршруты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:36

2023-04-08T12:36

2023-04-08T12:36

новости - туризм

происшествия

камчатка

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Извержение вулкана на Камчатке представляет опасность для самолётов, авиакомпаниям предложено использовать альтернативные маршруты, сообщает Росавиация. Ведомство отмечает, что в пятницу в 08.38 мск на Камчатке произошло эксплозивное извержение вулкана "Безымянный". Облако пепла смещалось к юго-востоку от Камчатки. Высота выброса столба пепла составила до 12 километров. Данному выбросу присвоен "красный" (максимальный) код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО). "Деятельность вулкана представляла опасность для внутренних и международных полетов. В связи с этим ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" по согласованию с Росавиацией в соответствии с международными нормами ИКАО в целях обеспечения безопасности полетов было издано извещение летному составу (NOTAM – Notice to Airmen), в котором указано учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении полетов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России", - говорится в сообщении. Органами обслуживания воздушного движения России, отмечает Росавиация, обеспечен пролет 23 воздушных судов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в Северную Америку, и обратно. Российская Федерация обеспечила безопасность полетов 12 иностранных авиакомпаний, в том числе Air India, Cathay Pacific, China Southern.

https://ria.ru/20230407/bezymyannyy-1863666417.html

камчатка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, происшествия, камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации