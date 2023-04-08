https://ria.ru/20230408/vsu-1863986199.html

Разведчик ВС США уточнил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ

Разведчик ВС США уточнил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023

Разведчик ВС США уточнил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ

Вооруженные силы Украины потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тысяч человек, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:09

2023-04-08T18:09

2023-04-08T18:32

политика

сша

скотт риттер

марк милли

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тысяч человек, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Украина пытается занизить свои потери, но факт в том, что они намного больше, чем официальные цифры. Точно посчитать довольно трудно. <…> (Главнокомандующий ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тысяч погибших", — рассказал разведчик.По его словам, приведенные цифры соответствуют той информации, которую он сам получает.Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей.

https://ria.ru/20230408/vsu-1863976951.html

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политика, сша, скотт риттер, марк милли, вооруженные силы украины, министерство обороны сша