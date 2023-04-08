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Разведчик ВС США уточнил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
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18:09 08.04.2023 (обновлено: 18:32 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/vsu-1863986199.html
Разведчик ВС США уточнил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Разведчик ВС США уточнил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
Разведчик ВС США уточнил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Вооруженные силы Украины потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тысяч человек, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T18:09
2023-04-08T18:32
политика
сша
скотт риттер
марк милли
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тысяч человек, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty."Украина пытается занизить свои потери, но факт в том, что они намного больше, чем официальные цифры. Точно посчитать довольно трудно. &lt;…&gt; (Главнокомандующий ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тысяч погибших", — рассказал разведчик.По его словам, приведенные цифры соответствуют той информации, которую он сам получает.Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей.
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политика, сша, скотт риттер, марк милли, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, США, Скотт Риттер, Марк Милли, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Разведчик ВС США уточнил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ уже потеряли более 300 тысяч человек убитыми

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тысяч человек, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
"Украина пытается занизить свои потери, но факт в том, что они намного больше, чем официальные цифры. Точно посчитать довольно трудно. <…> (Главнокомандующий ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тысяч погибших", — рассказал разведчик.
По его словам, приведенные цифры соответствуют той информации, которую он сам получает.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию
Вчера, 16:20
 
ПолитикаСШАСкотт РиттерМарк МиллиВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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