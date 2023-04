https://ria.ru/20230408/vsu-1863976951.html

СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию

СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию

СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию

08.04.2023

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская разведка может добыть много информации о состоянии ВСУ и намерениях украинского Генштаба из-за недавней утечки из Пентагона, пишет The War Zone.Как отмечается в статье, секретные данные позволят российским аналитикам получить более подробное представление о будущем военном планировании киевского руководства.Бывший высокопоставленный офицер спецназа США, который обычно имел дело с подобными материалами, сказал изданию, что документы, которые он видел в социальных сетях, выглядят как подлинные.Ранее американская газета The New York Times сообщила о расследовании Пентагоном утечки в интернет данных, где описываются состояние ВСУ и программы США и НАТО по их укреплению.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил каналу CNN, что у Москвы нет сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

