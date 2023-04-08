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СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию - РИА Новости, 08.04.2023
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16:20 08.04.2023 (обновлено: 16:48 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/vsu-1863976951.html
СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию
СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию
Российская разведка может добыть много информации о состоянии ВСУ и намерениях украинского Генштаба из-за недавней утечки из Пентагона, пишет The War Zone. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:20
2023-04-08T16:48
политика
сша
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская разведка может добыть много информации о состоянии ВСУ и намерениях украинского Генштаба из-за недавней утечки из Пентагона, пишет The War Zone.Как отмечается в статье, секретные данные позволят российским аналитикам получить более подробное представление о будущем военном планировании киевского руководства.Бывший высокопоставленный офицер спецназа США, который обычно имел дело с подобными материалами, сказал изданию, что документы, которые он видел в социальных сетях, выглядят как подлинные.Ранее американская газета The New York Times сообщила о расследовании Пентагоном утечки в интернет данных, где описываются состояние ВСУ и программы США и НАТО по их укреплению.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил каналу CNN, что у Москвы нет сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230407/vsu-1863893324.html
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862407139.html
сша
россия
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политика, сша, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Политика, США, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
СМИ: российская разведка узнала опасную для будущего ВСУ информацию

The War Zone: российская разведка получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки в США

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская разведка может добыть много информации о состоянии ВСУ и намерениях украинского Генштаба из-за недавней утечки из Пентагона, пишет The War Zone.
Как отмечается в статье, секретные данные позволят российским аналитикам получить более подробное представление о будущем военном планировании киевского руководства.
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Бывший высокопоставленный офицер спецназа США, который обычно имел дело с подобными материалами, сказал изданию, что документы, которые он видел в социальных сетях, выглядят как подлинные.
Ранее американская газета The New York Times сообщила о расследовании Пентагоном утечки в интернет данных, где описываются состояние ВСУ и программы США и НАТО по их укреплению.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил каналу CNN, что у Москвы нет сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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