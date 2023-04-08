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Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Сибирь и на Урал
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Сибирь и на Урал - РИА Новости, 08.04.2023
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Сибирь и на Урал
Резкое понижение температуры ожидается на Урале и в Сибири, в Якутию и на Таймыр вернутся морозы до 30 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T03:22
2023-04-08T03:22
2023-04-08T10:19
общество
таймыр
роман вильфанд
гидрометцентр
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Резкое понижение температуры ожидается на Урале и в Сибири, в Якутию и на Таймыр вернутся морозы до 30 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В Сибири возвращение настоящей зимы… Например, в Абакане, Хакасия, температура в пятницу была 13-15 градусов, в субботу днем уже около ноля, максимальное значение. И так в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале - в Курганской, Челябинской, Свердловской областях. Везде резкое понижение температуры", - сказал Вильфанд. По его словам, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы до минус 33, в Ханты-Мансийском автономном округе – до минус 20-26. В Томской, Кемеровской областях температура опустится до минус 16-19, в Алтайском крае – до минус 9-11, в Иркутской области – до минус 20-23. На Таймыр придут морозы до минус 30-35 градусов, в Якутию - до минус 31-32.
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общество, таймыр, роман вильфанд, гидрометцентр, кемеровская область, россия
Общество, Таймыр, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Кемеровская область, Россия
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Сибирь и на Урал
Вильфанд: в Сибирь и на Урал вернутся морозы, в Якутии ожидается до минус 30 градусов