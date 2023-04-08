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Вильфанд пообещал майскую погоду в Центральной России - РИА Новости, 08.04.2023
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03:05 08.04.2023 (обновлено: 06:12 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/vilfand-1863910867.html
Вильфанд пообещал майскую погоду в Центральной России
Вильфанд пообещал майскую погоду в Центральной России - РИА Новости, 08.04.2023
Вильфанд пообещал майскую погоду в Центральной России
В центральную часть европейской России придет майская погода, к середине следующей недели потеплеет до 18 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T03:05
2023-04-08T06:12
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В центральную часть европейской России придет майская погода, к середине следующей недели потеплеет до 18 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, в субботу температура поднимется до 11-13 градусов, в воскресенье и понедельник – до 13-15. Со вторника по пятницу ожидается 13-18 градусов.Как пояснил синоптик, такое потепление связано с тем, что формировать температуру в теплом секторе антициклона будет не только солнце, но и теплый воздух.В то же время на Урале и в Сибири ожидается резкое понижение температуры, в Якутию и на Таймыр вернутся морозы до 30 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы до минус 33, в Ханты-Мансийском автономном округе – до минус 20-26. В Томской, Кемеровской областях температура опустится до минус 16-19, в Алтайском крае – до минус 9-11, в Иркутской области – до минус 20-23. На Таймыр придут морозы до минус 30-35 градусов, в Якутию - до минус 31-32.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд пообещал майскую погоду в Центральной России

Вильфанд: в Центральной России с 11 по 14 апреля ожидается до +18 градусов

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В центральную часть европейской России придет майская погода, к середине следующей недели потеплеет до 18 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Если говорить о центре европейской России, то и в выходные, и на следующей неделе погода будет определяться только антициклональной циркуляцией. Это значит, что она будет просто замечательной: температура будет опережать свое развитие. Если еще в выходные температурный фон будет больше соответствовать третьей декаде апреля, то к середине следующей недели это будет по-настоящему майская погода", - сказал Вильфанд.
По его словам, в субботу температура поднимется до 11-13 градусов, в воскресенье и понедельник – до 13-15. Со вторника по пятницу ожидается 13-18 градусов.
Как пояснил синоптик, такое потепление связано с тем, что формировать температуру в теплом секторе антициклона будет не только солнце, но и теплый воздух.
В то же время на Урале и в Сибири ожидается резкое понижение температуры, в Якутию и на Таймыр вернутся морозы до 30 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы до минус 33, в Ханты-Мансийском автономном округе – до минус 20-26. В Томской, Кемеровской областях температура опустится до минус 16-19, в Алтайском крае – до минус 9-11, в Иркутской области – до минус 20-23. На Таймыр придут морозы до минус 30-35 градусов, в Якутию - до минус 31-32.
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