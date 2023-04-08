https://ria.ru/20230408/valyuta-1863935731.html

Эксперты дали совет россиянам, что делать сейчас с валютой

Эксперты дали совет россиянам, что делать сейчас с валютой - РИА Новости, 08.04.2023

Эксперты дали совет россиянам, что делать сейчас с валютой

Сейчас стоит продавать иностранную валюту тем, кто купил ее дешевле 60-70 рублей, если ориентироваться на доллар, поскольку апрельское ускорение роста ее курса... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:38

2023-04-08T10:38

2023-04-08T10:38

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сейчас стоит продавать иностранную валюту тем, кто купил ее дешевле 60-70 рублей, если ориентироваться на доллар, поскольку апрельское ускорение роста ее курса к рублю сменилось фиксацией прибыли, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Доллар, евро и юань обновили в первой половине торговой сессии пятницы максимумы с апреля прошлого года на отметках: 83,50 рубля за американскую валюту, 91,32 рубля – за европейскую и 12,14 рубля – за китайскую. При этом в пятницу они подскакивали максимально на 2,3-3,5%. Однако днем весь рост был ими растерян, и курсы падали ниже закрытия четверга: до 80,74 рубля за американскую валюту, 88,25 рубля – за европейскую и 11,73 рубля – за китайскую. Разворот вверх рубля в пятницу совпал с публикацией предварительных данных Минфина по бюджету за первый квартал, согласно которым в марте "профицит бюджета составил 180 миллиардов рублей", отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. Связан же он не непосредственно с новостью по бюджету, а с появлением на рынке игрока, способного развернуть тренд, добавляет он. "Хотя совпадение со временем публикации данных по бюджету вряд ли случайно, особенно учитывая заявление в четверг министра финансов Антона Силуанова о том, что рубль вскоре будет укрепляться. В таких условиях мы бы не стали делать ставку на дальнейшее ослабление рубля. Видимо, нужно искать момент для фиксации прибыли от предыдущей покупки долларов", - говорит Михеев. "Продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60-70 рублей. Мы считаем потенциал дальнейшего масштабного ослабления рубля свыше текущих уровней маловероятным", - также говорит старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html

https://ria.ru/20230407/ekonomika-1863869550.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия