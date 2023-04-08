https://ria.ru/20230408/utechka-1863905907.html
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине - РИА Новости, 08.04.2023
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов США по Украине и Китаю, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T01:02
2023-04-08T01:02
2023-04-08T01:13
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министерство обороны сша
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дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов США по Украине и Китаю, сообщили в ведомстве.Газета New York Times ранее сообщила, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.В четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, заявил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861319691.html
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украина, сша, китай, министерство обороны сша, в мире, дмитрий песков, нато, россия
Украина, США, Китай, Министерство обороны США, В мире, Дмитрий Песков, НАТО, Россия
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине и КНР