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Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине - РИА Новости, 08.04.2023
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01:02 08.04.2023 (обновлено: 01:13 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/utechka-1863905907.html
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине - РИА Новости, 08.04.2023
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов США по Украине и Китаю, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T01:02
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украина
сша
китай
министерство обороны сша
в мире
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов США по Украине и Китаю, сообщили в ведомстве.Газета New York Times ранее сообщила, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.В четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, заявил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861319691.html
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украина, сша, китай, министерство обороны сша, в мире, дмитрий песков, нато, россия
Украина, США, Китай, Министерство обороны США, В мире, Дмитрий Песков, НАТО, Россия
Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине

Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов по Украине и КНР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пентагон изучает информацию о новой утечке секретных документов США по Украине и Китаю, сообщили в ведомстве.
«
"Министерство изучает этот вопрос прямо сейчас, мы проводим оценку этого", - сказал представитель военного ведомства РИА Новости.
Газета New York Times ранее сообщила, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. По утверждению издания, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
В четверг газета сообщала, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, заявил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В США придумали план, как стереть Украину с лица земли
28 марта, 17:32
 
УкраинаСШАКитайМинистерство обороны СШАВ миреДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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