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В Уссурийске после обнаружения костей в сгоревшей машине возбудили дело - РИА Новости, 08.04.2023
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05:14 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/ussuriysk-1863913626.html
В Уссурийске после обнаружения костей в сгоревшей машине возбудили дело
В Уссурийске после обнаружения костей в сгоревшей машине возбудили дело - РИА Новости, 08.04.2023
В Уссурийске после обнаружения костей в сгоревшей машине возбудили дело
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения в Уссурийске человеческих останков в сгоревшей машине, дома у арендатора автомобиля прошел обыск,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T05:14
2023-04-08T05:14
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения в Уссурийске человеческих останков в сгоревшей машине, дома у арендатора автомобиля прошел обыск, сообщили в СУ СК по Приморскому краю. Ранее в прокуратуре региона рассказали об обнаружении обгоревшего автомобиля в Уссурийске. Внутри салона нашли фрагменты костей, принадлежность которых предстояло определить на экспертизах. "В сгоревшем автомобиле обнаружены останки человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - заявили в приморском СУ СК. Следователи уже выяснили личность арендатора машины и провели обыск у него в квартире, откуда изъяли "вещи с веществом бурого цвета". "Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230328/delo-1861372958.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уссурийске после обнаружения костей в сгоревшей машине возбудили дело

В Уссурийске после обнаружения костей в сгоревшей машине возбудили дело об убийстве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения в Уссурийске человеческих останков в сгоревшей машине, дома у арендатора автомобиля прошел обыск, сообщили в СУ СК по Приморскому краю.
Ранее в прокуратуре региона рассказали об обнаружении обгоревшего автомобиля в Уссурийске. Внутри салона нашли фрагменты костей, принадлежность которых предстояло определить на экспертизах.
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"В сгоревшем автомобиле обнаружены останки человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - заявили в приморском СУ СК.
Следователи уже выяснили личность арендатора машины и провели обыск у него в квартире, откуда изъяли "вещи с веществом бурого цвета".
"Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияУссурийскПриморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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