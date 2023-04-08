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Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине - РИА Новости, 08.04.2023
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09:52 08.04.2023 (обновлено: 10:28 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/uslovie-1863928319.html
Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине
Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине - РИА Новости, 08.04.2023
Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине
Захват Крымского полуострова Украиной считается безальтернативным условием для достижения мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский, ролик с его... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:52
2023-04-08T10:28
в мире
украина
запорожская область
азовское море
владимир зеленский
алексей резников
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Захват Крымского полуострова Украиной считается безальтернативным условием для достижения мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский, ролик с его речью опубликовали на YouTube."Это безальтернативно не только для Украины, а для всего мира, для порядка в мире, основанного на конвенциях и Уставе ООН", — заявил он.Как сообщало на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица.Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230408/ukraina-1863915996.html
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в мире, украина, запорожская область, азовское море, владимир зеленский, алексей резников, оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Запорожская область, Азовское море, Владимир Зеленский, Алексей Резников, ООН, Вооруженные силы Украины
Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине

Президент Украины Зеленский назвал возврат Крыма безальтернативным вариантом для мира

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Захват Крымского полуострова Украиной считается безальтернативным условием для достижения мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский, ролик с его речью опубликовали на YouTube.
"Это безальтернативно не только для Украины, а для всего мира, для порядка в мире, основанного на конвенциях и Уставе ООН", — заявил он.
Улица Карла Маркса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
В Крыму назвали лучший способ урегулирования конфликта на Украине
06:44
Как сообщало на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица.
Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него
Вчера, 17:42
 
В миреУкраинаЗапорожская областьАзовское мореВладимир ЗеленскийАлексей РезниковООНВооруженные силы Украины
 
 
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