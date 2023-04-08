https://ria.ru/20230408/uslovie-1863928319.html
Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине
Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине - РИА Новости, 08.04.2023
Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине
Захват Крымского полуострова Украиной считается безальтернативным условием для достижения мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский, ролик с его... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:52
2023-04-08T09:52
2023-04-08T10:28
в мире
украина
запорожская область
азовское море
владимир зеленский
алексей резников
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Захват Крымского полуострова Украиной считается безальтернативным условием для достижения мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский, ролик с его речью опубликовали на YouTube."Это безальтернативно не только для Украины, а для всего мира, для порядка в мире, основанного на конвенциях и Уставе ООН", — заявил он.Как сообщало на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица.Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230408/ukraina-1863915996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Украина, Запорожская область, Азовское море, Владимир Зеленский, Алексей Резников, ООН, Вооруженные силы Украины
Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине
Президент Украины Зеленский назвал возврат Крыма безальтернативным вариантом для мира