https://ria.ru/20230408/uslovie-1863928319.html

Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине

Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине - РИА Новости, 08.04.2023

Зеленский выдвинул невозможное условие для мира на Украине

Захват Крымского полуострова Украиной считается безальтернативным условием для достижения мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский, ролик с его... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:52

2023-04-08T09:52

2023-04-08T10:28

в мире

украина

запорожская область

азовское море

владимир зеленский

алексей резников

оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Захват Крымского полуострова Украиной считается безальтернативным условием для достижения мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский, ролик с его речью опубликовали на YouTube."Это безальтернативно не только для Украины, а для всего мира, для порядка в мире, основанного на конвенциях и Уставе ООН", — заявил он.Как сообщало на этой неделе агентство Reuters, Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться, когда прекратится распутица.Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В этом регионе, как и других новых субъектах России, неоднократно заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20230408/ukraina-1863915996.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863839974.html

украина

запорожская область

азовское море

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, запорожская область, азовское море, владимир зеленский, алексей резников, оон, вооруженные силы украины