https://ria.ru/20230408/urok-1863817821.html

Страшный урок для Зеленского. Кто уже играл его роль и чем все закончилось

Страшный урок для Зеленского. Кто уже играл его роль и чем все закончилось - РИА Новости, 08.04.2023

Страшный урок для Зеленского. Кто уже играл его роль и чем все закончилось

На неделе начинается суд над антихристом. То есть, конечно, над человеком, но столь одаренным темной стороной, что поверишь и в дьявольщину. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:00

2023-04-08T08:00

2023-04-08T08:14

косово

хашим тачи

сша

белград (город)

джордж вашингтон

карла дель понте

нато

евросоюз

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На неделе начинается суд над антихристом. То есть, конечно, над человеком, но столь одаренным темной стороной, что поверишь и в дьявольщину.Его зовут Хашим Тачи. Он бывший президент, по сути — создатель республики Косово. Для местных албанцев то же, что Джордж Вашингтон — для американцев. А сербам известен еще и как Змей: это прозвище Тачи времен косовской войны и — по совпадению — одно из воплощений дьявола в христианстве.Косово для сербов земля и святая, и священная — колыбель их церкви и культуры. Но есть там проклятый угол, где, как и полагается, родился антихрист: Дреница. Воинственные албанцы этого региона были головной болью еще Османской империи, а после ее распада — хронической угрозой для сербов, которые до сих пор живут прямо по соседству — за рекой Ибар. Это место, где полностью заканчивается сербский мир и начинается албанский. Фронтир и этническая граница, которая не сдвинулась до сих пор.В начале XX века в Дренице свирепствовали албанские националисты — качаки. Во времена Второй мировой она — оплот вулнетари, фашистов-полицаев, местных бандеровцев. Там же родился, вырос, жил и готовил свои бандитские набеги Адем Яшари — создатель и главнокомандующий террористической организацией "Армия освобождения Косово" (АОК).За убийством четырех сербских полицейских бандой Яшари последовала спецоперация в его доме в Дренице. В ходе ожесточенной перестрелки были убиты главарь, его семья, ближайшие сподвижники (тоже с семьями). Всего почти шесть десятков трупов, включая женщин и детей. С этого события в 1998-м и началась полномасштабная косовская война.Параллельно с необразованным, но физически сильным крестьянином Яшари в Швейцарии действовал другой уроженец Дреницы — Тачи. Для своих 25 лет он был удивительно хорош в своем деле — привлечении средств в АОК и организации тренировочных лагерей для ее боевиков в Албании.В 29 Тачи получил свой первый (заочный) приговор — десять лет за терроризм от югославского суда. В 30, после ликвидации Яшари, стал лидером Дреницкой группировки АОК. В 31 представлял албанцев на переговорах в Рамбуйе, после которых последовал ультиматум НАТО и нападение на Югославию.Вскоре после этого Тачи — уже глава косовского правительства. При нем же как премьере Косово в 2008-м была провозглашена независимость. Когда в 2016-м Змей избрался президентом (в основном церемониальный там пост), это было почти что почетной пенсией для неприлично молодого 48-летнего ветерана всех актуальных косовских побед. В столь головокружительной карьере тоже немало мистического.Но определяющим в судьбе Балкан стало то, что он понравился госсекретарю США Мадлен Олбрайт, в Сербии также известной как "ведьма". Именно она вычеркнула АОК из списка террористических организаций, пролоббировала бомбардировки Белграда и опекала Тачи еще долгие годы. Но не она одна.Албанский паренек из глухой деревни чувствовал себя как рыба в воде среди элиты западного мира — президентов, министров, генералов, монархов. Умный, хитрый, проницательный, во всех смыслах неординарный человек с врожденными инстинктами хищника, он показал себя успешным дипломатом и талантливым политиком.Причем, несмотря на прошлое боевика-подпольщика, отнюдь не радикалом — это было бы глупо с его стороны. В как бы независимом Косово Тачи возглавлял умеренных, немного защищал сербов и наводил мосты с Белградом — пытался улучшить отношения и склонить к признанию Косово. То есть заключить сделку с дьяволом.Против него выдвинуты обвинения по десяти статьям, из которых четыре — военные преступления, а еще шесть — преступления против человечности. Это убийства, похищения, пытки, террор против сербов, цыган и нелояльных АОК албанцев.На момент внезапного ареста два с лишним года назад в деле Тачи фигурировали полторы тысячи вещественных доказательств, десятки часов видеозаписей, 1842 документа на 43 108 страницах и 153 засекреченных свидетеля.Рассматривает все это суд в Гааге, специализирующийся на преступлениях, совершенных в Косово в 1998-1999 годах. В США, ЕС и НАТО понимали, с какими головорезами имеют дело, поэтому подстраховались — создали для косоварской элиты эдакий ошейник с бомбой: дернешься — голову долой. Неизвестно, в чью сторону дернулся Тачи, но стал одним из первых клиентов суда наряду с двумя близкими соратниками (тоже головорезы, и оба — бывшие спикеры парламента).Уже очень давно бренд Дреницкой группировки обогнал по узнаваемости "дреницкую резню" (то есть бойню в логове Яшари) даже в западных СМИ. Стараниями западных же эмиссаров — Карлы Дель Понте и Дика Марти фамилия Тачи прочно ассоциируется с торговлей органами. Он имел законченный имидж убийцы и садиста (не говоря уже о приговоре за терроризм) в глазах сотен тысяч людей — и сербов, и европейцев, и даже некоторых американцев. Но больше двадцати лет оставался любимчиком западных властей.Не так уж важно, почему Змей вдруг потерял все, кроме личного культа на родине, и как это связано с политическими вихрями в США (при Обаме Тачи курировал Байден, но сажать его начали при Трампе). Не похоже, что он расслабился, потерял осторожность и перешел дорогу кому-то влиятельному.Возможно, он вообще не дал ни одного повода списать себя в утиль. Просто в какой-то момент в Вашингтоне и Брюсселе закончились влиятельные покровители, повязанные с ним, как члены банды: Хавьер Солана на пенсии, Мадлен Олбрайт в могиле, Билл Клинтон скатывается в маразм, а Бернар Кушнер давно погряз в маразме (участвует в так называемом Агентстве модернизации Украины с 2015 года — это ли не маразм?).Настало время убрать фигуру Тачи с доски и осудить его как козла отпущения, чтобы сербы поверили, будто справедливость в их отношении восстановлена и можно больше не обижаться на НАТО, а наоборот — в НАТО вступать. Змей не верил, что это время настанет.Его пример — другим наука, полезная прежде всего для президента Украины Зеленского. Яркая судьба Тачи наглядно показывает, как Запад поступает с "приемышами", которые вели подлые войны за его интересы.А еще она показывает, кто в этой истории антихрист, то есть порождение, слуга, орудие, а кто — настоящий дьявол.

https://ria.ru/20221216/kosovo-1839217322.html

https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html

https://ria.ru/20220324/ssha-1779788760.html

https://ria.ru/20230319/kosovo-1858925930.html

https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html

косово

сша

белград (город)

украина

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косово, хашим тачи, сша, белград (город), джордж вашингтон, карла дель понте, нато, евросоюз, украина