https://ria.ru/20230408/urok-1863817821.html
Страшный урок для Зеленского. Кто уже играл его роль и чем все закончилось
Страшный урок для Зеленского. Кто уже играл его роль и чем все закончилось - РИА Новости, 08.04.2023
Страшный урок для Зеленского. Кто уже играл его роль и чем все закончилось
На неделе начинается суд над антихристом. То есть, конечно, над человеком, но столь одаренным темной стороной, что поверишь и в дьявольщину. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T08:00
2023-04-08T08:00
2023-04-08T08:14
косово
хашим тачи
сша
белград (город)
джордж вашингтон
карла дель понте
нато
евросоюз
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863802789_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_43974e79c7c7024f9cae828f7abb23f9.jpg
На неделе начинается суд над антихристом. То есть, конечно, над человеком, но столь одаренным темной стороной, что поверишь и в дьявольщину.Его зовут Хашим Тачи. Он бывший президент, по сути — создатель республики Косово. Для местных албанцев то же, что Джордж Вашингтон — для американцев. А сербам известен еще и как Змей: это прозвище Тачи времен косовской войны и — по совпадению — одно из воплощений дьявола в христианстве.Косово для сербов земля и святая, и священная — колыбель их церкви и культуры. Но есть там проклятый угол, где, как и полагается, родился антихрист: Дреница. Воинственные албанцы этого региона были головной болью еще Османской империи, а после ее распада — хронической угрозой для сербов, которые до сих пор живут прямо по соседству — за рекой Ибар. Это место, где полностью заканчивается сербский мир и начинается албанский. Фронтир и этническая граница, которая не сдвинулась до сих пор.В начале XX века в Дренице свирепствовали албанские националисты — качаки. Во времена Второй мировой она — оплот вулнетари, фашистов-полицаев, местных бандеровцев. Там же родился, вырос, жил и готовил свои бандитские набеги Адем Яшари — создатель и главнокомандующий террористической организацией "Армия освобождения Косово" (АОК).За убийством четырех сербских полицейских бандой Яшари последовала спецоперация в его доме в Дренице. В ходе ожесточенной перестрелки были убиты главарь, его семья, ближайшие сподвижники (тоже с семьями). Всего почти шесть десятков трупов, включая женщин и детей. С этого события в 1998-м и началась полномасштабная косовская война.Параллельно с необразованным, но физически сильным крестьянином Яшари в Швейцарии действовал другой уроженец Дреницы — Тачи. Для своих 25 лет он был удивительно хорош в своем деле — привлечении средств в АОК и организации тренировочных лагерей для ее боевиков в Албании.В 29 Тачи получил свой первый (заочный) приговор — десять лет за терроризм от югославского суда. В 30, после ликвидации Яшари, стал лидером Дреницкой группировки АОК. В 31 представлял албанцев на переговорах в Рамбуйе, после которых последовал ультиматум НАТО и нападение на Югославию.Вскоре после этого Тачи — уже глава косовского правительства. При нем же как премьере Косово в 2008-м была провозглашена независимость. Когда в 2016-м Змей избрался президентом (в основном церемониальный там пост), это было почти что почетной пенсией для неприлично молодого 48-летнего ветерана всех актуальных косовских побед. В столь головокружительной карьере тоже немало мистического.Но определяющим в судьбе Балкан стало то, что он понравился госсекретарю США Мадлен Олбрайт, в Сербии также известной как "ведьма". Именно она вычеркнула АОК из списка террористических организаций, пролоббировала бомбардировки Белграда и опекала Тачи еще долгие годы. Но не она одна.Албанский паренек из глухой деревни чувствовал себя как рыба в воде среди элиты западного мира — президентов, министров, генералов, монархов. Умный, хитрый, проницательный, во всех смыслах неординарный человек с врожденными инстинктами хищника, он показал себя успешным дипломатом и талантливым политиком.Причем, несмотря на прошлое боевика-подпольщика, отнюдь не радикалом — это было бы глупо с его стороны. В как бы независимом Косово Тачи возглавлял умеренных, немного защищал сербов и наводил мосты с Белградом — пытался улучшить отношения и склонить к признанию Косово. То есть заключить сделку с дьяволом.Против него выдвинуты обвинения по десяти статьям, из которых четыре — военные преступления, а еще шесть — преступления против человечности. Это убийства, похищения, пытки, террор против сербов, цыган и нелояльных АОК албанцев.На момент внезапного ареста два с лишним года назад в деле Тачи фигурировали полторы тысячи вещественных доказательств, десятки часов видеозаписей, 1842 документа на 43 108 страницах и 153 засекреченных свидетеля.Рассматривает все это суд в Гааге, специализирующийся на преступлениях, совершенных в Косово в 1998-1999 годах. В США, ЕС и НАТО понимали, с какими головорезами имеют дело, поэтому подстраховались — создали для косоварской элиты эдакий ошейник с бомбой: дернешься — голову долой. Неизвестно, в чью сторону дернулся Тачи, но стал одним из первых клиентов суда наряду с двумя близкими соратниками (тоже головорезы, и оба — бывшие спикеры парламента).Уже очень давно бренд Дреницкой группировки обогнал по узнаваемости "дреницкую резню" (то есть бойню в логове Яшари) даже в западных СМИ. Стараниями западных же эмиссаров — Карлы Дель Понте и Дика Марти фамилия Тачи прочно ассоциируется с торговлей органами. Он имел законченный имидж убийцы и садиста (не говоря уже о приговоре за терроризм) в глазах сотен тысяч людей — и сербов, и европейцев, и даже некоторых американцев. Но больше двадцати лет оставался любимчиком западных властей.Не так уж важно, почему Змей вдруг потерял все, кроме личного культа на родине, и как это связано с политическими вихрями в США (при Обаме Тачи курировал Байден, но сажать его начали при Трампе). Не похоже, что он расслабился, потерял осторожность и перешел дорогу кому-то влиятельному.Возможно, он вообще не дал ни одного повода списать себя в утиль. Просто в какой-то момент в Вашингтоне и Брюсселе закончились влиятельные покровители, повязанные с ним, как члены банды: Хавьер Солана на пенсии, Мадлен Олбрайт в могиле, Билл Клинтон скатывается в маразм, а Бернар Кушнер давно погряз в маразме (участвует в так называемом Агентстве модернизации Украины с 2015 года — это ли не маразм?).Настало время убрать фигуру Тачи с доски и осудить его как козла отпущения, чтобы сербы поверили, будто справедливость в их отношении восстановлена и можно больше не обижаться на НАТО, а наоборот — в НАТО вступать. Змей не верил, что это время настанет.Его пример — другим наука, полезная прежде всего для президента Украины Зеленского. Яркая судьба Тачи наглядно показывает, как Запад поступает с "приемышами", которые вели подлые войны за его интересы.А еще она показывает, кто в этой истории антихрист, то есть порождение, слуга, орудие, а кто — настоящий дьявол.
https://ria.ru/20221216/kosovo-1839217322.html
https://ria.ru/20220426/putin-1785620695.html
https://ria.ru/20220324/ssha-1779788760.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
косово, хашим тачи, сша, белград (город), джордж вашингтон, карла дель понте, нато, евросоюз, украина
Косово, Хашим Тачи, США, Белград (город), Джордж Вашингтон, Карла Дель Понте, НАТО, Евросоюз, Украина
На неделе начинается суд над антихристом. То есть, конечно, над человеком, но столь одаренным темной стороной, что поверишь и в дьявольщину.
Его зовут Хашим Тачи
. Он бывший президент, по сути — создатель республики Косово. Для местных албанцев то же, что Джордж Вашингтон
— для американцев. А сербам известен еще и как Змей: это прозвище Тачи времен косовской войны и — по совпадению — одно из воплощений дьявола в христианстве.
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Косово для сербов земля и святая, и священная — колыбель их церкви и культуры. Но есть там проклятый угол, где, как и полагается, родился антихрист: Дреница. Воинственные албанцы этого региона были головной болью еще Османской империи, а после ее распада — хронической угрозой для сербов, которые до сих пор живут прямо по соседству — за рекой Ибар. Это место, где полностью заканчивается сербский мир и начинается албанский. Фронтир и этническая граница, которая не сдвинулась до сих пор.
В начале XX века в Дренице свирепствовали албанские националисты — качаки. Во времена Второй мировой она — оплот вулнетари, фашистов-полицаев, местных бандеровцев. Там же родился, вырос, жил и готовил свои бандитские набеги Адем Яшари — создатель и главнокомандующий террористической организацией "Армия освобождения Косово" (АОК).
За убийством четырех сербских полицейских бандой Яшари последовала спецоперация в его доме в Дренице. В ходе ожесточенной перестрелки были убиты главарь, его семья, ближайшие сподвижники (тоже с семьями). Всего почти шесть десятков трупов, включая женщин и детей. С этого события в 1998-м и началась полномасштабная косовская война.
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Параллельно с необразованным, но физически сильным крестьянином Яшари в Швейцарии
действовал другой уроженец Дреницы — Тачи. Для своих 25 лет он был удивительно хорош в своем деле — привлечении средств в АОК и организации тренировочных лагерей для ее боевиков в Албании
.
В 29 Тачи получил свой первый (заочный) приговор — десять лет за терроризм от югославского суда. В 30, после ликвидации Яшари, стал лидером Дреницкой группировки АОК. В 31 представлял албанцев на переговорах в Рамбуйе, после которых последовал ультиматум НАТО
и нападение на Югославию
.
Вскоре после этого Тачи — уже глава косовского правительства. При нем же как премьере Косово в 2008-м была провозглашена независимость. Когда в 2016-м Змей избрался президентом (в основном церемониальный там пост), это было почти что почетной пенсией для неприлично молодого 48-летнего ветерана всех актуальных косовских побед. В столь головокружительной карьере тоже немало мистического.
Но определяющим в судьбе Балкан стало то, что он понравился госсекретарю США
Мадлен Олбрайт, в Сербии
также известной как "ведьма". Именно она вычеркнула АОК из списка террористических организаций, пролоббировала бомбардировки Белграда
и опекала Тачи еще долгие годы. Но не она одна.
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Албанский паренек из глухой деревни чувствовал себя как рыба в воде среди элиты западного мира — президентов, министров, генералов, монархов. Умный, хитрый, проницательный, во всех смыслах неординарный человек с врожденными инстинктами хищника, он показал себя успешным дипломатом и талантливым политиком.
Причем, несмотря на прошлое боевика-подпольщика, отнюдь не радикалом — это было бы глупо с его стороны. В как бы независимом Косово Тачи возглавлял умеренных, немного защищал сербов и наводил мосты с Белградом — пытался улучшить отношения и склонить к признанию Косово. То есть заключить сделку с дьяволом.
Против него выдвинуты обвинения по десяти статьям, из которых четыре — военные преступления, а еще шесть — преступления против человечности. Это убийства, похищения, пытки, террор против сербов, цыган и нелояльных АОК албанцев.
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На момент внезапного ареста два с лишним года назад в деле Тачи фигурировали полторы тысячи вещественных доказательств, десятки часов видеозаписей, 1842 документа на 43 108 страницах и 153 засекреченных свидетеля.
Рассматривает все это суд в Гааге
, специализирующийся на преступлениях, совершенных в Косово в 1998-1999 годах. В США, ЕС
и НАТО понимали, с какими головорезами имеют дело, поэтому подстраховались — создали для косоварской элиты эдакий ошейник с бомбой: дернешься — голову долой. Неизвестно, в чью сторону дернулся Тачи, но стал одним из первых клиентов суда наряду с двумя близкими соратниками (тоже головорезы, и оба — бывшие спикеры парламента).
Уже очень давно бренд Дреницкой группировки обогнал по узнаваемости "дреницкую резню" (то есть бойню в логове Яшари) даже в западных СМИ. Стараниями западных же эмиссаров — Карлы Дель Понте
и Дика Марти
фамилия Тачи прочно ассоциируется с торговлей органами. Он имел законченный имидж убийцы и садиста (не говоря уже о приговоре за терроризм) в глазах сотен тысяч людей — и сербов, и европейцев, и даже некоторых американцев. Но больше двадцати лет оставался любимчиком западных властей.
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Не так уж важно, почему Змей вдруг потерял все, кроме личного культа на родине, и как это связано с политическими вихрями в США (при Обаме Тачи курировал Байден, но сажать его начали при Трампе). Не похоже, что он расслабился, потерял осторожность и перешел дорогу кому-то влиятельному.
Возможно, он вообще не дал ни одного повода списать себя в утиль. Просто в какой-то момент в Вашингтоне и Брюсселе
закончились влиятельные покровители, повязанные с ним, как члены банды: Хавьер Солана
на пенсии, Мадлен Олбрайт
в могиле, Билл Клинтон
скатывается в маразм, а Бернар Кушнер
давно погряз в маразме (участвует в так называемом Агентстве модернизации Украины
с 2015 года — это ли не маразм?).
Настало время убрать фигуру Тачи с доски и осудить его как козла отпущения, чтобы сербы поверили, будто справедливость в их отношении восстановлена и можно больше не обижаться на НАТО, а наоборот — в НАТО вступать. Змей не верил, что это время настанет.
Его пример — другим наука, полезная прежде всего для президента Украины Зеленского. Яркая судьба Тачи наглядно показывает, как Запад поступает с "приемышами", которые вели подлые войны за его интересы.
А еще она показывает, кто в этой истории антихрист, то есть порождение, слуга, орудие, а кто — настоящий дьявол.