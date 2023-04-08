https://ria.ru/20230408/upts-1863980135.html

В Каменце-Подольском в собор УПЦ прибыл митрополит на богослужение

В Каменце-Подольском в собор УПЦ прибыл митрополит на богослужение - РИА Новости, 08.04.2023

В Каменце-Подольском в собор УПЦ прибыл митрополит на богослужение

В кафедральный собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на западе Украины на службу прибыл митрополит... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T16:50

2023-04-08T16:50

2023-04-08T16:50

религия

украина

каменец-подольский

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

в мире

украинская православная церковь

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В кафедральный собор Александра Невского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском на западе Украины на службу прибыл митрополит Феодор, сообщили в Союзе православных журналистов. Ранее Союз православных журналистов информировал, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) собираются у стен кафедрального собора. "В кафедральный собор Каменец-Подольского на вечернее богослужение прибыл митрополит Феодор", - написал союз в своем Telegram-канале. В то же время сообщается, что около 100 человек, которые стоят на улице и не имеют никакого отношения ни в собору, ни к УПЦ, "голосуют" за то, чтобы собор "перешел" от УПЦ к ПЦУ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230407/lavra-1863829281.html

https://ria.ru/20230406/upts-1863536884.html

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украина, каменец-подольский, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире, украинская православная церковь