https://ria.ru/20230408/ukraina-1864017768.html
Киев раскритиковал участие подростков с Украины и из России в Крестном пути
Киев раскритиковал участие подростков с Украины и из России в Крестном пути - РИА Новости, 08.04.2023
Киев раскритиковал участие подростков с Украины и из России в Крестном пути
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал участие подростков из Украины и России в церемонии Крестного пути у стен... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T23:48
2023-04-08T23:48
2023-04-08T23:49
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал участие подростков из Украины и России в церемонии Крестного пути у стен древнеримского Колизея в Великую пятницу. В церемонии Крестного пути приняли участие двое подростков из России и Украины, которые пронесли святое распятие на 10-м этапе пути, символизирующего подъем Иисуса на Голгофу. "Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook*. Николенко утверждает, что такой шаг "подрывает принципы справедливости и общечеловеческой моральности, дискредитирует концепцию мира и братства", а также не содействует примирению. По его словам, это является попыткой поставить знак равенства между Украиной и Россией. Объединяющей темой 14 стояний, во время которых зачитываются отрывки из Евангелия и молитвенные размышления, стали "Голоса мира в мире войны". Участниками шествия вокруг древнеримского амфитеатра, где принимали мученическую смерть первые христиане, оказались представители народов и территорий, охваченных военными конфликтами, насилием, голодом и миграционным кризисом. Как сообщалось ранее, папа Римский Франциск не принял участия в традиционной церемонии из-за холодной погоды и следил за ней из апартаментов в доме Святой Марфы в Ватикане. В прошлую субботу понтифик был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. В его отсутствие Via Crucis возглавил викарий Рима Анджело Де Донатис.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230329/upts-1861578128.html
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украина, олег николенко, россия, в мире
Украина, Олег Николенко, Россия, В мире
Киев раскритиковал участие подростков с Украины и из России в Крестном пути
В Киеве раскритиковали участие подростков с Украины и из России в Крестном пути в Риме
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал участие подростков из Украины и России в церемонии Крестного пути у стен древнеримского Колизея в Великую пятницу.
В церемонии Крестного пути приняли участие двое подростков из России и Украины, которые пронесли святое распятие на 10-м этапе пути, символизирующего подъем Иисуса на Голгофу.
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"Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook*.
Николенко утверждает, что такой шаг "подрывает принципы справедливости и общечеловеческой моральности, дискредитирует концепцию мира и братства", а также не содействует примирению. По его словам, это является попыткой поставить знак равенства между Украиной и Россией.
Объединяющей темой 14 стояний, во время которых зачитываются отрывки из Евангелия и молитвенные размышления, стали "Голоса мира в мире войны". Участниками шествия вокруг древнеримского амфитеатра, где принимали мученическую смерть первые христиане, оказались представители народов и территорий, охваченных военными конфликтами, насилием, голодом и миграционным кризисом.
Как сообщалось ранее, папа Римский Франциск не принял участия в традиционной церемонии из-за холодной погоды и следил за ней из апартаментов в доме Святой Марфы в Ватикане
. В прошлую субботу понтифик был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. В его отсутствие Via Crucis возглавил викарий Рима
Анджело Де Донатис.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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