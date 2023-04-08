https://ria.ru/20230408/ukraina-1863924542.html

Медведев вынес приговор Украине

Медведев вынес приговор Украине - РИА Новости, 08.04.2023

Медведев вынес приговор Украине

Украина прекратит свое существование, предположил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:12

2023-04-08T09:12

2023-04-08T11:13

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россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украина прекратит свое существование, предположил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Медведев в статье отмечает, что постсоветская республика не нужна ни Европе, ни США, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России."Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам", — подчеркнул зампред Совбеза.По его мнению, именно из-за своих властей республика оказалась никому не нужной и обрекла себя на исчезновение.Зампред Совбеза разделил свою публикацию на шесть пунктов. В параграфе, посвященном отношениям Украины и Европы, он отметил, что сейчас маячит перспектива посадить Киев "на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза". По его мнению, это будет окончательный закат "прежде царственной" Европы.Что касается США, то, как отметил Медведев, "рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится", а "на военных и санкционных кампаниях пытаются сделать себе пиар политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии". С них американцы "рано или поздно спросят", почему истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или ЧП в их штатах, а "неведомой им страной 404", почему "ради какой-то малопонятной части России" они должны терпеть неудобства. Украина не нужна Африке и Латинской Америке, поскольку сотен миллиардов, идущих на бессмысленные бои, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств, отметил Медведев."Латинская Америка — задний двор гринго, так внушали десятилетиями. Африка же настрадалась от геноцида и колониальной зависимости, навязанной прежними западными работорговцами. Поэтому люди в африканских хижинах и латиноамериканских фавелах прекрасно понимают: вороватых политиков в мире полно, на всех не напасешься денег, танков и ракет", — написал он.Страны Азии, по словам зампреда СБ, на российском примере "видят, как отрабатываются цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, понимают, какой сценарий в случае неповиновения уготовил им коллективный Запад во главе с Америкой". А у таких гигантов, как Индия, Китай, у других государств АТР "хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии", отметил Медведев.Он также напомнил историю земель, отошедших к Украине после распада Советского Союза.Политик подчеркнул, что на них живут "миллионы наших соотечественников", годами сталкивающихся с дискриминацией со стороны киевских властей."Именно их мы защищаем в ходе специальной военной операции, беспощадно уничтожая врага. Но кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, — просто недоразумение, порождённое распадом Союза ССР", — добавил Медведев.По его словам, именно поэтому "нам нужна Большая Великая Россия", а не "недоукраина".Объясняя массовую эмиграцию украинцев, Медведев заявил, что "Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим её гражданам". Они хотят уехать куда угодно, "лишь бы было тихо и кормили сытно".Зампред Совбеза уверен, что украинцы сегодня вынуждены нищенствовать, жить в постоянной тревоге и страхе ради "мутной европейской перспективы". "Зачем это обычным украинцам?", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20230324/bayden-1860333356.html

https://ria.ru/20230302/samolety-1855496477.html

https://ria.ru/20230408/ukraina-1863915996.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, дмитрий медведев, в мире