https://ria.ru/20230408/ukraina-1863915996.html
В Крыму назвали лучший способ урегулирования конфликта на Украине
В Крыму назвали лучший способ урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2023
В Крыму назвали лучший способ урегулирования конфликта на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что наиболее реалистичным вариантом урегулирования конфликта на Украине будет выбор ее регионами... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T06:44
2023-04-08T06:44
2023-04-08T06:44
владимир константинов
нато
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украина
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что наиболее реалистичным вариантом урегулирования конфликта на Украине будет выбор ее регионами различной политической судьбы. По его мнению, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должна быть под контролем России. "Форма контроля может быть разной – от союзного государства с какой-то его частью, которая предпочтет государственную самостоятельность, до субъекта федерации, как в случае с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями", - сказал Константинов. При этом глава парламента подчеркнул, что регионы западной Украины - не чужая России земля и не чужие люди, но сейчас "все это настолько инфицировано русофобией", что им стоит жить своей жизнью. "Мы не хотим сейчас с ними иметь ничего общего. И это - на поколения. Пусть разбираются сами со своим прошлым, с настоящим, сами проектируют свое будущее. Единственным нашим условием для них должно быть искоренение нацизма как общепризнанной преступной идеологии и запрет на его возрождение в будущем", - подчеркнул Константинов. Центральная Украина, по мнению Константинова, - это основной предмет предстоящего торга России с коллективным Западом. "Считаю, наиболее реальный вариант - создание на этих землях нейтрального государственного образования, без права вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз", - сказал он. По его словам, существуют и другие варианты урегулирования конфликта на Украине, но они или менее реалистичны, или гораздо хуже и опаснее. "Тот, который я изложил, гарантирует нас от продолжения войны, от геноцида русских, уничтожения наших святынь, памятников войны, русского языка, от гонений на православие. Одним словом, выводит из-под удара все то, что в совокупности называется русским миром", - подчеркнул глава крымского парламента.
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владимир константинов, нато, россия, украина, харьковская область
Владимир Константинов, НАТО, Россия, Украина, Харьковская область
В Крыму назвали лучший способ урегулирования конфликта на Украине
В парламенте Крыма назвали самый оптимальный способ урегулирования конфликта на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что наиболее реалистичным вариантом урегулирования конфликта на Украине будет выбор ее регионами различной политической судьбы.
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"Наиболее реалистичный и оптимальный вариант - по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба. Есть среди них слишком глубоко вписанные в проект несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства. А имеются и традиционно русские земли – юго-восток всегда тяготел к России и всегда являлся очень важной частью русского мира, русским буфером безопасности", - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области
должна быть под контролем России
. "Форма контроля может быть разной – от союзного государства с какой-то его частью, которая предпочтет государственную самостоятельность, до субъекта федерации, как в случае с республиками Донбасса
, Запорожской и Херсонской областями", - сказал Константинов.
При этом глава парламента подчеркнул, что регионы западной Украины
- не чужая России земля и не чужие люди, но сейчас "все это настолько инфицировано русофобией", что им стоит жить своей жизнью.
"Мы не хотим сейчас с ними иметь ничего общего. И это - на поколения. Пусть разбираются сами со своим прошлым, с настоящим, сами проектируют свое будущее. Единственным нашим условием для них должно быть искоренение нацизма как общепризнанной преступной идеологии и запрет на его возрождение в будущем", - подчеркнул Константинов.
Центральная Украина, по мнению Константинова, - это основной предмет предстоящего торга России с коллективным Западом. "Считаю, наиболее реальный вариант - создание на этих землях нейтрального государственного образования, без права вступления в НАТО
и размещения иностранных военных баз", - сказал он.
По его словам, существуют и другие варианты урегулирования конфликта на Украине, но они или менее реалистичны, или гораздо хуже и опаснее. "Тот, который я изложил, гарантирует нас от продолжения войны, от геноцида русских, уничтожения наших святынь, памятников войны, русского языка, от гонений на православие. Одним словом, выводит из-под удара все то, что в совокупности называется русским миром", - подчеркнул глава крымского парламента.
Глава Крыма ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление