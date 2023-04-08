https://ria.ru/20230408/ukraina-1863915996.html

В Крыму назвали лучший способ урегулирования конфликта на Украине

В Крыму назвали лучший способ урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2023

В Крыму назвали лучший способ урегулирования конфликта на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что наиболее реалистичным вариантом урегулирования конфликта на Украине будет выбор ее регионами... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T06:44

2023-04-08T06:44

2023-04-08T06:44

владимир константинов

нато

россия

украина

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что наиболее реалистичным вариантом урегулирования конфликта на Украине будет выбор ее регионами различной политической судьбы. По его мнению, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должна быть под контролем России. "Форма контроля может быть разной – от союзного государства с какой-то его частью, которая предпочтет государственную самостоятельность, до субъекта федерации, как в случае с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями", - сказал Константинов. При этом глава парламента подчеркнул, что регионы западной Украины - не чужая России земля и не чужие люди, но сейчас "все это настолько инфицировано русофобией", что им стоит жить своей жизнью. "Мы не хотим сейчас с ними иметь ничего общего. И это - на поколения. Пусть разбираются сами со своим прошлым, с настоящим, сами проектируют свое будущее. Единственным нашим условием для них должно быть искоренение нацизма как общепризнанной преступной идеологии и запрет на его возрождение в будущем", - подчеркнул Константинов. Центральная Украина, по мнению Константинова, - это основной предмет предстоящего торга России с коллективным Западом. "Считаю, наиболее реальный вариант - создание на этих землях нейтрального государственного образования, без права вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз", - сказал он. По его словам, существуют и другие варианты урегулирования конфликта на Украине, но они или менее реалистичны, или гораздо хуже и опаснее. "Тот, который я изложил, гарантирует нас от продолжения войны, от геноцида русских, уничтожения наших святынь, памятников войны, русского языка, от гонений на православие. Одним словом, выводит из-под удара все то, что в совокупности называется русским миром", - подчеркнул глава крымского парламента.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862718408.html

россия

украина

харьковская область

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владимир константинов, нато, россия, украина, харьковская область