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ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 08.04.2023 (обновлено: 11:20 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/udar-1863939058.html
ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении
ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.04.2023
ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении
Российские военные нанесли удар по скоплению вооружения и военной техники украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:00
2023-04-08T11:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению вооружения и военной техники украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский."На Купянском направлении в районе населенного пункта Богуславка артиллерией группировки войск "Запад" нанесен групповой удар РСЗО "Ураган" под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Сергея Абрамова и "Торнадо-С" под командованием командира боевой машины лейтенанта Сергея Грибанова по скоплению вооружения и военной техники 92 ОМБР", — сообщил он.ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, пять единиц техники, в том числе один грузовик с боеприпасами. Зыбинский добавил, что около населенного пункта Песчаное истребитель Су-35 управляемой ракетой уничтожил станцию контрбатарейной борьбы американского производства.Также в районе населенного пункта Берестовое ЗРК "Тор" уничтожил беспилотник "Фурия".Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: Киев потерял до 20 военных после удара ВС России на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению вооружения и военной техники украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"На Купянском направлении в районе населенного пункта Богуславка артиллерией группировки войск "Запад" нанесен групповой удар РСЗО "Ураган" под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Сергея Абрамова и "Торнадо-С" под командованием командира боевой машины лейтенанта Сергея Грибанова по скоплению вооружения и военной техники 92 ОМБР", — сообщил он.
ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, пять единиц техники, в том числе один грузовик с боеприпасами.
Зыбинский добавил, что около населенного пункта Песчаное истребитель Су-35 управляемой ракетой уничтожил станцию контрбатарейной борьбы американского производства.
Также в районе населенного пункта Берестовое ЗРК "Тор" уничтожил беспилотник "Фурия".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссия
 
 
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