ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: Киев потерял до 20 военных после удара ВС России на Купянском направлении
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению вооружения и военной техники украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"На Купянском направлении в районе населенного пункта Богуславка артиллерией группировки войск "Запад" нанесен групповой удар РСЗО "Ураган" под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Сергея Абрамова и "Торнадо-С" под командованием командира боевой машины лейтенанта Сергея Грибанова по скоплению вооружения и военной техники 92 ОМБР", — сообщил он.
ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, пять единиц техники, в том числе один грузовик с боеприпасами.
Зыбинский добавил, что около населенного пункта Песчаное истребитель Су-35 управляемой ракетой уничтожил станцию контрбатарейной борьбы американского производства.
Также в районе населенного пункта Берестовое ЗРК "Тор" уничтожил беспилотник "Фурия".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.