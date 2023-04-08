https://ria.ru/20230408/udar-1863939058.html

ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении

ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.04.2023

ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ на Купянском направлении

Российские военные нанесли удар по скоплению вооружения и военной техники украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:00

2023-04-08T11:00

2023-04-08T11:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по скоплению вооружения и военной техники украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский."На Купянском направлении в районе населенного пункта Богуславка артиллерией группировки войск "Запад" нанесен групповой удар РСЗО "Ураган" под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Сергея Абрамова и "Торнадо-С" под командованием командира боевой машины лейтенанта Сергея Грибанова по скоплению вооружения и военной техники 92 ОМБР", — сообщил он.ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, пять единиц техники, в том числе один грузовик с боеприпасами. Зыбинский добавил, что около населенного пункта Песчаное истребитель Су-35 управляемой ракетой уничтожил станцию контрбатарейной борьбы американского производства.Также в районе населенного пункта Берестовое ЗРК "Тор" уничтожил беспилотник "Фурия".Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, россия