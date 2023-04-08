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Российская артиллерия ударила по месту размещения ВСУ под Херсоном
Российская артиллерия ударила по месту размещения ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 08.04.2023
Российская артиллерия ударила по месту размещения ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения ВСУ около Токаревки в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:56
2023-04-08T09:56
2023-04-08T11:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения ВСУ около Токаревки в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом в районе Львово."Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых", — уточнил источник.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Российская артиллерия ударила по месту размещения ВСУ под Херсоном
Российская артиллерия нанесла удар по месту размещения украинских войск под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения ВСУ около Токаревки в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, 14 погибших военных ВСУ, восемь раненых", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, российские артиллеристы уничтожили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом в районе Львово.
"Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых", — уточнил источник.
Херсонская область
вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.
При этом Киев
не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон
, контролируется Украиной
.