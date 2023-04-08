https://ria.ru/20230408/udar-1863928983.html

Российская артиллерия ударила по месту размещения ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия ударила по месту размещения ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 08.04.2023

Российская артиллерия ударила по месту размещения ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения ВСУ около Токаревки в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:56

2023-04-08T09:56

2023-04-08T11:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения ВСУ около Токаревки в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом в районе Львово."Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых", — уточнил источник.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, херсонская область